Met kinderen praten over overlijden: hoe doe je dat?

Met je kind praten over overlijden is niet makkelijk. Overlijden hoort echter bij het leven en ook kinderen krijgen hier vroeg of laat mee te maken. Toch stellen veel ouders het gesprek over dit onderwerp het liefst zo lang mogelijk uit, omdat ze het ongemakkelijk vinden of omdat ze niet goed weten hoe ze een gesprek over zo een ‘beladen’ onderwerp moeten starten met hun kind.

Om ouders, verzorgers en docenten hierbij te helpen heeft Orlanda Adams van RememberMe.nl een kleurrijk kinderboek over rouw en uitvaart uitgebracht. ‘Diego en Billy: Rouwen doen we samen’, biedt volwassenen een handvat om op een leerzame en laagdrempelige manier over de onderwerpen overlijden, rouw en uitvaart binnen andere culturen te praten met kinderen.

Een educatief kinderboek als gespreksstarter

Ook voor kinderen is het verlies van een dierbare een ingrijpende gebeurtenis. Ieder kind gaat anders om met het verdriet. Voor jonge kinderen kan het besef anders zijn dan voor oudere kinderen. Orlanda: “Wij vinden het belangrijk om de onderwerpen rouw en uitvaart al op jonge leeftijd bespreekbaar te maken. Want ook kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid. Ze zijn vaak erg nieuwsgierig en willen graag weten hoe de vork in de steel zit.” Om kinderen te ondersteunen in hun rouwproces is het essentieel om met ze te praten over het verlies en het afscheid. Kinderboeken die dit soort onderwerpen uitlichten kunnen hier goed bij helpen. Voor jong en oud zijn er boeken geschreven die kunnen helpen bij rouwverwerking of het begrip van overlijden.

Rouwen doen we samen

In het kinderboek ‘Diego en Billy: Rouwen doen we samen’ maken kinderen op een speelse manier kennis met de uitvaart en rouwrituelen binnen verschillende culturen. Diego is verdrietig omdat zijn opa is overleden. Zijn ouders zijn druk bezig met het organiseren van de uitvaart en hebben even niet zoveel aandacht voor hem. Diego begrijpt er niks van en vraagt zich onder andere af wat een uitvaart eigenlijk is. Billy, het fantasie wezentje dat vanuit het tekenvel van Diego tot leven is gekomen, legt op een luchtige manier aan hem uit waar zijn ouders mee bezig zijn.

Met kinderen praten over overlijden: tips

• Houd het simpel -maar wel realistisch- en maak er geen langdradig gesprek van.

• Geef ruimte aan emoties en vragen over overlijden.

• Houd kinderen niet weg bij een uitvaart, maar praat erover en betrek ze er juist bij.

• Naast boeken over rouw en overlijden kun je ook kinderfilms kijken waarin deze onderwerpen naar voren komen.

