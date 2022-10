Met weinig moeite veel besparen? Zo plaats je tochtbanden

PraxisKieren en spleten in je deur- of raamkozijnen zijn vaak de oorzaak van ongewilde koude tocht in huis en zorgen voor onnodig energieverbruik. Dat is zonde, want de oplossing is supereenvoudig. Door naden en kieren dicht te maken met tochtstrips of tochtband houd je warme lucht binnen en koude lucht buiten.