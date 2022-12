Mevrouw Vermoolen werd onderzocht in gloednieuw Scopiecentrum: ‘Voelde mij minder zenuwachtig’

Franciscus Gasthuis & VlietlandScopie-onderzoeken zijn voor niemand prettig. Veel patiënten zijn zenuwachtig en zien op tegen de behandeling. Daarom vindt Franciscus Gasthuis & Vlietland het belangrijk om patiënten te behandelen in een rustgevende sfeer. Dat gebeurt in het gloednieuwe Scopiecentrum in Franciscus Vlietland (Schiedam), waar gastvrijheid en ontspanning centraal staan.

Endoscopie betekent letterlijk ‘binnen kijken’. Dit gebeurt met een endoscoop, een dunne flexibele slang met een hele kleine camera ingebouwd in het uiteinde. De scoop wordt meestal via de anus of door de mond in het maag-darmkanaal gebracht. Zo onderzoekt de arts bijvoorbeeld de dikke darm. Als er afwijkingen te zien zijn, kan er wat weefsel worden afgenomen voor verder onderzoek.

Volledig scherm Maag-, darm- & leverarts Ivonne Leeuwenburgh © Franciscus Gasthuis & Vlietland

Rustgevende omgeving voor de patiënt

Ivonne Leeuwenburgh is maag-, darm- & leverarts en onderzoekt patiënten in het gloednieuwe Scopiecentrum in Schiedam. Dokter Leeuwenburgh: “Veel patiënten zijn zenuwachtig als ze hier binnenkomen en zien op tegen de behandeling. Daarom hebben wij het Scopiecentrum zo ingericht, dat mensen zich wat meer op hun gemak voelen.” Het centrum oogt rustgevend door de zachte kleuren in het interieur. Ook is er sfeerverlichting langs de muren waardoor de wachtkamer een huiselijk gevoel geeft. Op de behandelkamers is er speciaal licht aanwezig, met bijzondere voordelen. Het licht is zo in te stellen dat het kalmerend werkt voor patiënten, maar de kleur zorgt er tegelijkertijd voor dat de arts nog meer kan zien tijdens het onderzoek.

Alles binnen één plek

In het Scopiecentrum zijn er vijf ruime behandelkamers met de nieuwste apparatuur en laatste technieken. Ook is er een uitslaapkamer waar patiënten rustig kunnen bijkomen van een onderzoek. Omdat alle zorg zich op één plek bevindt, is de behandeling veel patiëntvriendelijker. Van ontvangst tot aan het uitslapen, overal ervaar je dezelfde rust en sfeer. Dokter Leeuwenburgh: “In het nieuwe Scopiecentrum doen wij alles op één plek. Dat betekent dat wij ook gespecialiseerde verpleegkundigen inzetten om patiënten voor te bereiden op het onderzoek en die zich richten op de nazorg.”

Volledig scherm De ruime ontvangstruimte van het Scopiecentrum © Franciscus Gasthuis & Vlietland

Bevolkingsonderzoeken darmkanker

Franciscus vervult een belangrijke rol bij de bevolkingsonderzoeken naar darmkanker. Elke volwassene in Nederland die ouder is dan 55 jaar, krijgt om de twee jaar een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Als de uitslag afwijkend is, wordt diegene doorverwezen naar een ziekenhuis dicht bij huis en met de kortste wachttijd. De onderzoeken die Franciscus uitvoert, vinden nu allemaal plaats in het nieuwe Scopiecentrum. Dokter Leeuwenburgh: ‘’Door het landelijke bevolkingsonderzoek ontdekken wij darmkanker nu vaak veel vroeger. Soms kunnen wij de darmkanker dan ook met een endoscoop behandelen en is er zelfs geen operatie meer nodig. Door het bevolkingsonderzoek redden we echt mensenlevens.’’

Een van de eerste patiënten

Ze had er als een berg tegenop gezien. Maar toen het kijkonderzoek in haar slokdarm eenmaal achter de rug was, overheerste de opluchting. Mevrouw Vermoolen was één van de eerste patiënten die naar het nieuwe Scopiecentrum kwam. ‘’Ik heb veel last van reflux, vooral ’s nachts. Dan komt er brandend zuur uit mijn slokdarm omhoog. Ik was ook ontzettend bang vanwege een verhoogde kans op slokdarmkanker.’’ Uiteindelijk wist dokter Leeuwenburgh haar te overtuigen van de noodzaak van een kijkonderzoek. Lees hier haar volledige verhaal.

Volledig scherm Mevrouw Moolenaar in het nieuwe Scopiecentrum © Franciscus Gasthuis & Vlietland

Luister de podcast ‘Zorg van Generaties’

Om zorg door te kunnen geven aan de generaties na ons vernieuwt Franciscus zorgconcepten, medische apparatuur en locaties. Directeur Locatievernieuwing Bert-Jan Grevink geeft jou een kijkje in de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis in de podcast ‘Zorg van generaties’. Eén ding is zeker: alleen met elkaar kom je tot het beste resultaat voor zowel patiënt als medewerker. Bekijk de aflevering hieronder of beluister hem via Spotify.

