Minder afval, meer recycling: zo stimuleert de supermarkt de consument

Albert Heijn wil in 2025 minimaal 20 miljoen kilo verpakkingsmateriaal besparen ten opzichte van 2018. “We zijn goed op weg”, zegt Scholte op Reimer. “Sinds 2018 reduceerden we al meer dan 10 miljoen kilo verpakkingsmateriaal. Maar hoe belangrijk ook, onze focus ligt niet alleen bij minder verpakkingen. We zijn op weg naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat maar grondstof is voor nieuwe producten. Daarom zetten we in op recycling en hergebruik. Zo is ons doel dat in 2025 alle eigenmerkverpakkingen uit 100 procent recyclebaar materiaal bestaan.”