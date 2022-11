Missie 2030: zo worden grote vervuilers vanuit ruimte in kaart gebracht

TNODe uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer is een van de belangrijkste veroorzakers van de klimaatverandering. Als we de klimaatdoelen van 2030 willen halen, moet de uitstoot snel worden teruggedrongen. Dat is geen makkelijke opgave, omdat het lastig blijkt om de grootste vervuilers met zekerheid aan te wijzen. Een Nederlandse organisatie werkt hard aan nieuwe satelliettechnologie die dit binnenkort mogelijk moet maken en gaat hiervoor internationale samenwerkingen aan.

Hoe beter uitstoot in kaart kan worden gebracht, hoe gerichter hiertegen actie ondernomen kan worden. Daarom heeft TNO een helder doel gedefinieerd. De innovatieve organisatie wil helpen de uitstoot van broeikassen voor 2030 terug te dringen. “Wij zijn heel goed in het ontwikkelen van satellietinstrumenten die de chemische samenstelling van de atmosfeer meten. Dat doen we samen met wetenschappelijke partners en de industrie,” vertelt Kees Buijsrogge, director space & scientific instrumentation bij TNO.

Een voorbeeld van TNO-technologie in de ruimte is Tropomi. Dit meetinstrument brengt luchtvervuiling wereldwijd in kaart en bevindt zich aan boord van de Sentinel-5p-satelliet die in 2017 door het European Space Agency werd gelanceerd. Kees’ collega, hoofd aardobservatie Anton Leemhuis, vult hem aan: “Ik heb een jaar lang met beleidsmakers, bedrijven en wetenschappers gesproken om te kijken welke informatie zij uit aardobservatie willen verkrijgen. En dat allemaal met hetzelfde doel, namelijk uitstoot verminderen en samen impact maken.”

Nauwkeuriger meten

Bedrijven willen graag weten hoeveel uitstoot zij veroorzaken. En beleidsmakers kunnen alleen dan gericht actie ondernemen als zij op detailniveau weten waar vervuiling vandaan komt. Beide partijen kijken naar de wetenschap voor een oplossing. Op dit moment wordt uitstoot vaak geschat in plaats van gemeten. Ook Tropomi is niet in staat om op installatie- of bedrijfsniveau metingen te doen. “Tropomi kan zeer sterke uitstoot, de zogenaamde super emitters, goed in kaart brengen, maar dat zijn er wereldwijd misschien enkele tientallen. Van alle duizenden andere vervuilers hebben we geen idee. Daarnaast kan Tropomi wel methaan, maar geen CO2 waarnemen”, weet Anton.

“Tropomi heeft van zo’n zes procent van de Australische kolenmijnen de methaanemissies gemeten. Als je dat naast de totale geschatte methaanuitstoot van de kolensector in Australië legt, zouden deze mijnen voor meer dan de helft verantwoordelijk zijn. De schattingen kunnen dus nooit kloppen. Voor een goed beeld is een nauwkeurige meting erg belangrijk.” ‘Daarom is TNO met partners bezig aan een nieuwe missie: Tango. “Deze satellietmissie bevat instrumenten die uitstoot kunnen meten op installatieniveau, zoals een kolencentrale. Vervolgens kunnen bedrijven en overheden zeer gericht actie ondernemen”, zegt Anton.

Volledig scherm Tropomi © TNO

Stap voor stap

Om Tango van de grond te krijgen, is in de eerste plaats een stevige investering nodig. Daarover is TNO onder andere in gesprek met de Nederlandse overheid. Vervolgens zal de data die uit Tango voortkomt op een slimme manier met wetenschappers, bedrijven en beleidsmakers moeten worden gedeeld. “Dat eist veel aandacht, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het ons gaat lukken,” aldus Anton.

“Daarnaast is een internationale samenwerking met bijvoorbeeld de EU en de VN van groot belang. We willen namelijk dat de data wereldwijd kan worden ingezet”, vervolgt het hoofd aardobservatie. TNO en partners werken nu al aan de volgende generatie meetinstrumenten, zodat in de toekomst nog preciezer, nog kleinere uitstootbronnen kunnen worden aangewezen dan met Tango het geval is.

“Landen zullen moeten gaan handelen, want uitstoot houdt natuurlijk niet op bij de grens. Gelukkig is er ook internationaal veel belangstelling voor Tango. Begin november sprak Anton zelfs op de klimaatconferentie in Egypte! Dat is erg bijzonder en belooft hopelijk veel goeds voor het verdere verloop van de Tango-missie”, besluit Kees.

Droom jij ook van een betere toekomst? TNO is altijd op zoek naar mensen die grenzen durven te verleggen en durven te dromen over een toekomst waarin we de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen meetbaar is vanuit de ruimte. De organisatie zoekt slimmeriken en alleskunners die in staat zijn om de wetenschap toepasbaar te maken en alle vernieuwende technologische ontwikkelingen kunnen inzetten om de wereld duurzamer te maken. Wil jij ook een steentje bijdragen? Kom werken bij TNO en bouw aan de toekomst.