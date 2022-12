Modern onderwijs op Kempenhorst College

De leerlingen krijgen goede vaklessen en een eigen coach in een groepje van 10 of 15 leerlingen. Samen met de coach bepalen de leerlingen waar ze aan willen werken en op welke manier. Ze mogen voor 20 procent van hun lestijd zelf kiezen of ze een extra vakles, stilte- of samenwerkingsuur willen of dat ze het uur willen gebruiken om hun talenten te ontdekken.