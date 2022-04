Moederdag vieren zonder moeder

Cuvo UitvaartverzorgingZondag 8 mei is het Moederdag. Een vrolijk en feestelijk moment om de band met je moeder te vieren. Met bloemen, cadeautjes of een gezellige lunch. Voor veel mensen is het echter een beladen dag, omdat hun moeder er niet meer is of zelfs nooit was.

Zo groeide Thomas van den Bruggelanden (26) uit Den Haag op met twee vaders. Dus Moederdag werd bij hem thuis niet gevierd. Toch staat hij zondag 8 mei, op Moederdag, stil bij de vrouw die een belangrijke rol speelde in zijn leven: tante Josine.

Opgegroeid zonder moeder

Over een ding wil Thomas duidelijk zijn: “Ik had een heerlijke jeugd. Ik heb een prima band met mijn ouders en voor mij is een gezin met twee vaders volstrekt normaal. Maar Josine was belangrijk voor mij. We hadden een speciale band. Vanaf mijn zesde jaar was zij een stabiele factor in mijn leven. Ik kon altijd bij haar terecht. Ik kan het natuurlijk niet vergelijken maar ik stel mij zo voor dat het voelt als een band tussen moeder en zoon.”

Elke woensdagmiddag

“Josine woonde bij ons in de straat, vier huizen verderop. Zij was zo’n 15 jaar ouder dan mijn vaders. Haar drie kinderen studeerden en woonden op kamers. Haar man reisde veel voor zijn werk en Josine gaf - nadat haar kinderen het huis uit waren - bijles aan kinderen uit de buurt. Toen ik op de lagere school zat, haalde ze mij elke woensdag uit school. Ze luisterde naar mijn verhalen, ging met mij knutselen of cakejes bakken. Gewoon een beetje gezellig keutelen. Altijd met klassieke muziek op de achtergrond, want daar hield van. Josine was altijd ontspannen en zonder haast.”

Ze gaf me zelfvertrouwen

“In de zomer gingen we vaak naar haar moestuin op de Uithof. Ze leerde mij plantjes poten, onkruid wieden en aardbeien, tomaten of boontjes oogsten. In het schuurtje stond een elektrische kookplaat en daarop maakten we verse groentesoep. Ook later, toen ik op de middelbare school weleens met mezelf in de knoop zat, ging ik regelmatig naar haar toe. Ik kon altijd mijn verhaal bij haar kwijt. Ze luisterde met volle aandacht en had niet meteen een oordeel of een oplossing. Ze zei alleen: ‘Het komt allemaal wel goed Thomas, daar moet je op vertrouwen.’ Haar kalmte maakte mij rustig. Ze gaf mij zelfvertrouwen.”

Ik mis de speciale momenten

“Josine overleed drie jaar geleden vrij plotseling aan een hartaandoening. Ik mis haar en de speciale momenten die we hadden. Moederdag vind ik een mooi gelegenheid om stil te staan bij wat we samen deelden. Ik zet haar favoriete muziek op, bak een aardbeientaart volgens haar recept en open een fles champagne om te proosten op haar leven.

Op de website van CUVO verschijnen geregeld artikelen over afscheid en rouw. Lees bijvoorbeeld het artikel: “Hoe ondersteun je iemand die aan het rouwen is”