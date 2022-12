Moeten glazen potten nou wel of niet schoon de glasbak in? En de deksel?

Gemeente RotterdamWist je dat glas volledig en ook nog eens oneindig gerecycled kan worden? Superzonde dus om glas niet in de glasbak te gooien. Toch belandt er nog veel glas bij het restafval. Dat is jammer, want dan wordt het verbrandt, waardoor een oneindig herbruikbaar iets verloren gaat. Met deze tips wordt het gescheiden wegbrengen van glas nog makkelijker.

Door glas te recyclen, hoeft er minder nieuw glas te worden gemaakt. Dat spaart grondstoffen, energie en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Een echte win-win-situatie dus. Jaarlijks belandt er zo’n dertig procent recyclebaar glas onnodig bij het restafval. Daarom wil gemeente Rotterdam het voor inwoners zo eenvoudig mogelijk maken om glas te scheiden.

In sommige gevallen willen mensen wel glas scheiden, maar is niet duidelijk wat er wel of niet in de glasbak mag. Over het algemeen kun je stellen dat glazen flessen en glazen potjes in de glasbak mogen. Maar wist je dat ook cremepotjes die gemaakt zijn van doorzichtig glas of glazen deodorantrollers gewoon de glasbak in kunnen?

Potjes mogen vuil en met deksel

Ovenschalen en drinkglazen kunnen gemaakt zijn van hittebestendig glas en mogen niet in de glasbak. Dit komt omdat de smelttemperatuur anders is dan die van verpakkingsglas. Twijfel je of iets wel of niet in de glasbak mag? Bekijk dan hier de afvalwijzer.

“Mensen denken nog wel eens dat potjes schoongemaakt moeten worden en dat de deksel niet in de glasbak mag. Maar dat mag wel gewoon”, zegt de woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Potjes mogen dus vuil en met dop of deksel de glasbak in. Dat scheelt weer gedoe.

Volledig scherm © Gemeente Rotterdam

Gratis bakfiets of aanhangwagen te leen

Ruiten en spiegels mogen niet in de glasbak. Deze kun je gratis naar een (pop up) milieupark brengen. Als je toch gaat, is het handig om ook meteen je karton en andere spullen waar je vanaf wil mee te nemen. Heb je geen auto of geen plek in de auto? Je kunt bij gemeente Rotterdam gratis een aanhangwagen of elektrische bakfiets lenen om je grofvuil, bruikbare spullen en groot tuinafval in te leveren bij een van de zeven milieuparken.

Een geval apart

Glas in de glasbak gooien, wordt makkelijker als je het thuis al apart houdt. Als je plaats hebt, is het slim om van een boodschappentas een ‘glas-tas’ te maken en deze als-ie vol is in een keer weg te brengen of mee te nemen als je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen. Met wel 550 glascontainers in Rotterdam staat er altijd een container bij jou in de buurt. Naast glas, is ook oud papier en karton heel goed te recyclen. Bijna negentig procent van het papier dat in Nederland wordt geproduceerd, komt van oud papier of oud karton. Afval scheiden is dus zeker de moeite waard.