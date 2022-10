Monkey Town Maarssen: ideaal uitje en makkelijk te bereiken

Speelhemel

Kleine kinderen tot vier jaar hebben een afgeschermde speelhoek met ballenbak, rodelbaan en legoblokken. Vanzelfsprekend hebben alle speeltoestellen een veiligheidscertificaat en worden ze elke dag schoongemaakt en nagelopen. Monkey Town Maarssen is zo ingericht dat ouders overzicht hebben over alle speelzones waardoor ze hun kinderen in de gaten kunnen houden vanuit hun comfortabele stoel. Fijn, warm en huiselijk, dat is het gevoel dat Monkey Town Maarssen wil creëren. Daarom kun je -vanuit die behaaglijke stoel- gratis gebruik maken van de wifi en is er een uitgebreide menukaart.

Schoolreisje, BSO-uitje of kinderfeestje

Monkey Town Maarssen ligt midden in het centrum, en is gemakkelijk te bereiken. Het treinstation en de bushalte zijn nabij, en de auto parkeer je gratis in de parkeergarage boven het speelparadijs. Het winkelcentrum is een deur verder, dus een bezoek is goed te combineren met een dagje shoppen. Een ideaal uitje dus, ook als het slecht weer is. Maar Monkey Town Maarssen is ook de perfecte plek voor een schoolreisje of een dagje uit met de BSO. Er zijn verschillende arrangementen om een kinderfeestje te vieren. Vanaf €10,95 per kind is er onbeperkt limonade, chips of een ijsje, een eigen tafel én een cadeau voor de jarige job.