Na drie succesvolle NK’s is het NK Escape Rooms terug met een gloednieuwe editie

Met winst naar huis

Verdeeld over meerdere rondes ga je aan de slag met de missie: het stelen van een kostbaar kunstwerk. Het team dat uiteindelijk het snelst is, mag zich het beste escape team van de Benelux noemen. Daar blijft het niet bij. Het winnende team krijgt namelijk ook nog een weekendje Parijs, inclusief tickets voor het Louvre.

De missie

De uitdagende missie tijdens het NK Escape Rooms is het in huis halen van een kostbaar kunstwerk. De eerste stap is dan ook het opstellen van een plan, inclusief plattegronden, gadgets en contact met criminelen via een geheime app.

Met het plan in je handen rijd je in februari of maart naar Eindhoven, waar een expositie plaatsvindt van maar liefst 2000 vierkante meter vol met kunst. In ronde twee stippel je buiten een ontsnappingsroute uit. Vervolgens begeef je je in ronde drie naar de control room en schakel je alles uit. In ronde vier maak je je op voor een levensechte kunstroof.