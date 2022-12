Na vandaag zit je weer een jaar vast aan je zorgverzekering

Independer zorgHet is nu echt aftellen tot 2023. Zit jij al klaar met champagne, oliebollen en is je lijst met goede voornemens gemaakt? Wacht, er is nog één ding dat je voor twaalf uur ‘s nachts moet regelen: je zorgverzekering. Veel mensen weten dit wel, maar toch krijgen de experts van Independer het hele jaar vragen of er toch nog een mogelijkheid is om over te stappen. Dat kan helaas niet. Neem dus snel je zorgverzekering onder de loep en check of je nog goed zit.