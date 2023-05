Naar de camping in het Deense Sønderjylland

VisitDenmarkSønderjylland, Deens voor Zuid-Jutland, is een heerlijke streek op maar zes uur rijden vanaf Utrecht. Met de Noord- en Waddenzee in het westen, de Oostzee in het oosten en met daar tussenin glooiend groen. Hier ben je écht buiten. De bossen, fjorden, leuke stadjes en interessante bezienswaardigheden maken het een fijne kampeerbestemming.

Grappig feitje: in een uur ben je van de oost- naar de westkust. Tijd genoeg om tijdens een vakantie beide kanten van dit deel van Denemarken te ontdekken. Landschappelijk zijn de twee kanten heel verschillend. In het oosten vind je fjorden en heuvels vol bossen met bomen die over het strand hangen. In het westen ligt het Waddengebied met super brede zandstranden. Welk deel je ook verkent, kamperen kun je op een van de zestig campings.

Buitenpret

Met maar liefst 1000 kilometer aan wandel- en 3000 kilometer aan fietspaden, is er altijd een route die bij je past. Watersporten zoals SUPpen, kanovaren en wind-, kite- of gewoon surfen zijn heel populair. Wie van een beetje spanning houdt: probeert een keer een ritje in een blokart (strandzeilen) of kitebuggy op het brede strand van het Waddeneiland Rømø.

Natuurbeleving

Op Rømø ligt Natuurcentrum Tønnisgaard. Door de tentoonstelling kom je van alles over dit Waddeneiland te weten. Check hier ook meteen de natuuractiviteiten. Ga bijvoorbeeld wildplukken met een gids en maak met wat je geplukt hebt je Wadden-Hotdog op een vuurtje klaar. Heel bijzonder is ook garnalenvangen of mee op Wad-expeditie.

Hou je van de natuur? Denk ook eens aan vissen. Vanaf het strand, in de haven of vanaf een boot. De topper voor kinderen blijft krabbetjes vangen vanaf de steiger. Liggend op de buik, draadje met aas aan een takje en vangen maar. Nu het toch over de zee gaat: in Gram was vroeger een zee. Nu is het een kleiput en kun je er graven naar 10 miljoen oude fossielen. In het museum van Gram zie je onder meer het skelet van een grote walvis.

Volledig scherm © Destination Sønderjylland

De wetenschap dichtbij

Het Universe Science Park is een combinatie van een traditioneel science-park en een attractiepark, met zowel binnen- als buitenactiviteiten. Bijzondere ervaringen, zoals je hand in een bliksem steken, tegen een orkaan in lopen, in een zeepbel staan en uitvinden hoe machines werken. Maar ook je uitleven in de grote VR-hal waar je onder meer bots- en raceauto’s vindt en waar je in een zelfontworpen achtbaan kunt rijden.

Sønderjylland, zo dicht bij huis en elke keer weer anders. Een topbestemming voor een fijne kampeervakantie met het hele gezin.

Volledig scherm Bjarke Ingels Group (BIG). Fotograaf: Jacob Gosch © Marsktårnet (2021)

6 keer eropuit

1. In Historisch Centrum Dybbøl Banke in Sønderborg kom je veel te weten over de oorlog in 1864. Het centrum is opgebouwd als een soldatenkamp. Zo kun je uniformen proberen en worden er kanonnen en geweren gedemonstreerd en afgeschoten.

2. In Gram Slot kun je genieten van een heuse Sønderjysk Kaffebord, of te wel een Zuid-Jutse koffietafel. Er staan minstens veertien soorten taart, cake en koek op het buffet. Vergeet niet van te voren kaartjes te kopen anders grijp je naast de taartjes.

3. Museum Sønderjylland heeft 6 verschillende locaties. Tijdens de vakanties zijn er leuke activiteiten, zoals spoorzoeken, raadsels oplossen, meel malen in de molen of een wandeltocht met een museumdocent door de polders van de Tøndermarsken.

4. Tokkelen in HighPark, een klimpark in Aabenraa. Er zijn zes banen, met vier levels in moeilijkheid. Ook zijn er kabelbanen waarin je 25 meter boven de grond ’vliegt’ en een 20 meter vrije val-experience.

5. De 25 meter hoge Marsk Tower (Markstårnet), die gevormd is als een DNA-streng, geeft je een uitzicht op het vlakke kleilandschap, kwelders, het wad en de Waddeneilanden. Bij goed weer zie je Esbjerg, Sylt en Rømø liggen. Op de camping die speciaal ingericht is voor autocampers en daarnaast luxe glampingtenten aanbiedt, is een restaurant, café, midgetgolfbaan en een ijscafé met ambachtelijk Italiaans ijs.

6. Pittoreske stadjes vind je hier volop. Het historische havenstadje Tønder heeft prachtig bewaarde huizen uit de 17 en 18 eeuw. Haderslev ligt tussen aan het gelijknamige fjord. Met de boot Dorothea kun je een tochtje maken over het meer de Haderslev Dam. Aabenraa is een maritiem stadje met vakwerkhuizen, geplaveide straatjes en een oude stadskern. De grootste stad is Sønderborg met een rijke historie en een gezellige boulevard langs de haven met cafés en restaurants.

