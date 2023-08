Naar de middelbare school: ‘Wieger heeft al geoefend met hoe het eraan toe gaat’

Naar de middelbare school, wat verwacht je ervan?

Wieger: “Ik vind het wel spannend. Niet heel erg, maar wel een beetje omdat ik zometeen in verschillende klassen kom, met andere leraren. Bijna iedereen van mijn oude school gaat naar deze middelbare school, dus ik ken al veel mensen. Gelukkig kom ik ook bij vriendjes in de klas.”

Anne Jet: “Ik vind belangrijk dat hij bij zijn vriendjes in de klas komt, dat hij daarop terug kan vallen als er iets is. Daarnaast komt hij bij zijn grote broer Bernhard op school, dat is ook fijn.”

Hoe zit het met de voorbereiding? Hebben jullie alle spullen al aangeschaft?

Anne Jet: “De boeken hebben we al aangeschaft, die worden thuis geleverd. Ook hebben we een Chromebook aangeschaft. Verder denk ik dat jongens schoolspullen minder belangrijk vinden, Wieger is er totaal niet bezig. Spulletjes kopen kan ook later wel, vindt hij. Terwijl de meisjes in zijn klas alles al binnen hebben.”

Wieger: “Die spullen maken me inderdaad niets uit. In oktober krijg ik een nieuwe fiets voor mijn verjaardag, daar kijk ik wel naar uit. Al hoef ik niet ver te reizen, want mijn school is maar drie minuten fietsen.”

Op de middelbare school krijg je huiswerk. Hoe zijn jullie van plan dit aan te pakken?

Wieger: “We hebben op de basisschool geoefend met hoe het gaat op de middelbare school. In groep 8 is er één voortgezet onderwijs-week. Met een lege klas en twee groepen 8, zodat we van klas konden wisselen. We kregen de vrijdag van tevoren een rooster mee en zo hadden we drie dagen middelbare school.”

Anne Jet: “Dat was erg leuk gedaan. Ouders hadden teruggekoppeld: de overgang naar de middelbare school is echt pittig, met ineens heel veel huiswerk. Toen had de basisschool dit bedacht. Mijn oudste heeft erg moeten wennen, dus ik vind het fijn dat Wieger al een beetje heeft kennisgemaakt met hoe het eraan toe gaat. Ook had hij al een agenda, waarin hij elke week dingen kon noteren. Verder maak ik me niet druk hoe Wieger zijn huiswerk doet; hij is gedisciplineerd en gaat uit zichzelf aan het werk. Ook leert hij makkelijk.”

Het is heel fijn dat hij nu zijn huiswerk kan maken en kan gamen, op zijn eigen snelle laptop. Anne Jet

Ga je ook digitaal onderwijs volgen? Moeten jullie daar nog iets voor voorbereiden?

Anne Jet: “De computer hebben we al in huis. Wieger gaat al zijn huiswerk op de Chromebook maken. Ook bijna alle boeken staan daar op, dus dat is wel zo makkelijk. Ze werken op zijn nieuwe school veel met Google Chrome, ook bijvoorbeeld presentaties worden hiermee voorbereid. ”

Wieger: “Op de basisschool heb ik al op de computer gewerkt, met online programma’s voor rekenen en taal. Verder hou ik heel erg van gamen. Ik speel vooral Rocket League. Dan zit je in een auto met een teamgenoot, en speel je een soort voetbal samen. Ik speel het liefst met vriendjes, dan praten we over wat we die dag gaan doen en of we nog buiten gaan spelen. Ook speel ik graag Fortnite en Fifa.”

Anne Jet: “Wat dat betreft is het gamen heel sociaal. Doordeweeks mag hij pas om 17:00 uur spelen, maar dan gaat hij om 16:59:50 uur vast naar boven om stipt op tijd klaar te zitten. Hij speelt in een aparte kamer, niet in de huiskamer, heerlijk! Met een koptelefoon op schreeuwt hij tegen dat scherm. Ik begrijp daar niets van, haha. Als ik iets vraag is het altijd: ‘Eerst mijn potje afmaken, dan kom ik eraan’. Dus ja, Wieger houdt van gamen. Het is heel fijn dat hij nu zijn huiswerk kan maken en kan gamen, op zijn eigen snelle laptop. En vooral ook op zijn eigen kamer, waar hij dat allemaal geconcentreerd kan doen.”

Werken en ontspannen: de ideale chromebook voor de middelbare school De Lenovo Ideapad Gaming Chromebook is de ideale laptop voor de middelbare school. Niet alleen omdat je er eenvoudig huiswerk op kunt maken; je kunt er ook goed mee ontspannen. De computer is goed draagbaar, niet al te prijzig en heeft een ruim scherm, waarop je kind comfortabel kan mailen, tekstverwerken en surfen op het internet. De batterijduur is lang (11 uur) en met een streamingabonnement is het een ideale gamingcomputer, waarmee je altijd en overal spelletjes kunt spelen. Zo kun je (huis)werk en plezier heel makkelijk combineren. Benieuwd geworden? De Lenovo Ideapad 5 Gaming Chromebook is onder andere te koop via Bol.com. Bekijk het volledige aanbod van Lenovo hier.