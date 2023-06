Nationaal Militair Museum trekt met Soesterberg Zomeroffensief alle registers open

In de zomervakantie worden er bij het Nationaal Militair Museum elke dag stoere activiteiten georganiseerd. Zo kun je over een uitdagend buitenparcours zelf in een mini-tank of jeep rijden, of in de tankarena meerijden in een militair voertuig. Op het buitenterrein kun je je vaardigheden testen en deelnemen aan stoere soldatenactiviteiten. Leer bijvoorbeeld salueren, knopen leggen en water zuiveren. Of test je conditie tijdens de mini-bootcamp. Echte veteranen delen graag met jou de spannendste verhalen. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben deze mannen en vrouwen zich als militair ingezet voor onze vrijheid. Dit is dé kans om ze het hemd van het lijf te vragen.