Natuurbegraafplaats Schoorsveld brengt deze familie bij elkaar

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Familiebezoek

Het is een van de eerste lentedagen. De vogels fluiten en Rieneke, Hennie en Annemijn wandelen op natuurbegraafplaats Schoorsveld naar de plek van Rienekes dochter Sofie. “Iedere keer als we hier staan komt de zon”, zegt oma Hennie. Tante Annemijn legt roze gerbera’s bij het gedenkteken van Sofie. Rieneke vertelt liefdevol over haar dochter: “Een vrolijk meisje vol pit en een enorme veerkracht.” Zes maanden na haar geboorte blijkt Sofie epilepsie te hebben. “Zo turbulent als de natuur kan zijn, zo was ook haar korte leventje. Anderhalf jaar waarin ze veel mensen heeft geraakt.”

Omarmd door de natuur

Volledig scherm © natuurbegraafplaats Schoorsveld Rieneke en haar man zochten in alle rust een plek uit voor Sofie. Het werd een plek op de Reeënwissel, in de buurt van een bankje, op een open veld met bomen aan de rand. “Ik vind het mooi dat je op deze plek omarmd wordt. Dat raakte me heel erg.” Ook Rienekes oudste dochter Anna komt graag op natuurbegraafplaats Schoorsveld. Ze neemt dan bellenblaas mee, plukt paardenbloemetjes en rent in het veld. “We proberen het voor haar ook luchtiger te maken, maar bij kinderen komt en gaat het. Soms is ze er klaar mee, dan zit ze op het bankje en zegt: ‘Nu wil ik wel weer gaan.’ Dat is ook prima.”

Dicht bij elkaar

Hennie wijst aan welke plek zij zelf hebben gereserveerd. Opa en oma, oom en tante, papa, mama en Sofie: allemaal op een rij. “Uiteindelijk komen we hier weer bij elkaar.” Annemijn vertelt dat ze een natuurbegraafplaats altijd al mooi vond; het idee van het teruggaan naar de natuur. “De plek die je gekozen hebt voor Sofie is prachtig. Je ziet het groeien.” Rieneke voegt daaraan toe: “Hoe mooi is het dat je hier van kunt genieten, terwijl je nog in leven bent. En dat je weet dat als je er zelf niet meer bent dit dezelfde plek is waar je weer terugkomt.”

Het leven gaat door

“Ik vind het bijzonder dat je op een fijne plek kunt komen en ondanks het verdriet samen kunt genieten”, zegt Annemijn. “Dat hier gewoon geleefd wordt. Je ziet mensen wandelen, het leven gaat door. Genieten van kleine dingen, want klein geluk is groot geluk.” Rieneke: “Die levensles heeft mijn dochter ons geleerd. Sofie heeft ons heel veel gebracht.”

Volledig scherm © natuurbegraafplaats Schoorsveld

Maak kennis met natuurbegraafplaats Schoorsveld

Wil jij kennismaken met natuurbegraafplaats Schoorsveld? Elke tweede dag van de maand is er een natuurwandeling en legt een medewerker je alles uit over natuurbegraven en de natuur op Schoorsveld. Een vrijblijvend informatiegesprek inplannen kan ook. Mail voor een afspraak naar contact@schoorsveld.nl of bel 0486 745 006.