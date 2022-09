Natuurbegraven past voor mij perfect in dit gebied

Volledig scherm © Natuurbegraafplaats Huis ter Heide

De heide weer terug

“Landbouwgrond en een eentonig productiebos. Dat was de situatie die Natuurmonumenten hier aantrof toen zij het gebied in 1976 aankocht. Vanaf 1991, toen ik hier kwam, lag onze focus op de omvorming van die landbouwgrond naar een gebied met heide, vennen en graslanden, en van de naaldbossen naar een gevarieerd loofbos met wandelroutes voor recreanten. In twintig jaar tijd hebben we hier honderd hectare aan vennen aangelegd. De monotone dennenakkers zijn gevarieerder geworden, er kwamen Schotse hooglanders, we brachten de loofbomen en de heide weer terug.

Het gebied is zoveel rijker geworden

Wat ik het mooiste vind? Alles. De wandelroutes zijn hier zo gekozen dat je elke tien minuten in een ander decor loopt; heide, vennen, graslanden, houtwallen, open en dichte bossen en stuifzandtopjes. Ook het historische akkercomplexje uit 1300, met kruidenrijke mengsels en de oude lindeboom uit 1857, is altijd behouden gebleven.

Natuurbegraafplaats Huis ter Heide

Eeuwige grafrust en bijdrage aan de natuur

We zijn verheugd over de samenwerking met Natuurbegraven Nederland hier op Huis ter Heide. Op 32 hectare kunnen mensen een eigen plek uitzoeken waar ze eeuwige grafrust hebben. En ze dragen zo ook nog bij aan het verbeteren van de natuur in het gebied. Het mooie is dat mensen gewoon kunnen blijven genieten en met eigen ogen kunnen zien hoe de natuur zich hier gaat ontwikkelen.

Huis ter heide in ontwikkeling

Volledig scherm © Natuurbegraafplaats Huis ter Heide Op de natuurbegraafplaats gaan we voor een heischraal grasland: gras met hier en daar kleine heibosjes en brem, heesters en vooral veel kruiden. De eiken die hier staan, uit 1944, worden extra vertroeteld. Zo kunnen ze uitgroeien tot sterke woudreuzen die dit gebied straks typeren. Er komen andere boomsoorten die passen bij het landschap en die tegelijkertijd bijdragen aan het bodemherstel. Je ziet hier straks lindebomen, de hazelaar en de veldesdoorn.

Een tijdelijke functie natuurbegraven

De natuur blijft, hij krijgt alleen tijdelijk een dubbelfunctie, die helpt om de natuur voor de toekomst sterker te maken. Want uiteindelijk gaat de natuurbegraafplaats weer helemaal op in de natuur. Huis ter Heide wordt een heel mooie plek waar je steeds met plezier terugkomt, hoe je herinneringen ook zijn.”

Wandel je mee?

Elke 2e dag van de maand organiseren we een informatieve wandeling over natuurbegraafplaats Huis ter Heide. De wandeling start om 10.30 uur en duurt ongeveer 60 minuten. Wandel je mee? Er is veel belangstelling dus schrijf je tijdig in. Meld je aan via: www.huisterheide.nl/wandeljemee