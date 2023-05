Natuurbeheer werpt zijn vruchten af op natuurbegraafplaats Schoorsveld

Natuurbegraafplaats SchoorsveldTijdens een wandeling over natuurbegraafplaats Schoorsveld, dichtbij Eindhoven, is de kans groot dat je een kleurrijke ijsvogel ziet, of dat een ree je pad kruist. Insecten als de sachembij en vele vlinders vinden er opnieuw hun plek. Kortom: de natuur op Schoorsveld bloeit. Bijzonder, als je bedenkt dat hier in 2015 nog productiebos te vinden was.

Waardevolle natuur

Natuurbeheerder John van Pol is trots op de ontwikkeling die de natuur op Schoorsveld doormaakt. “Als natuurbeheerder werk je vanuit je hart en ben je altijd verbonden met de natuur”, vertelt hij. “We werken er hard aan om op een duurzame manier de biodiversiteit in heet gebied te vergroten en laten de natuur hierbij haar gang gaan. We willen Schoorsveld ontwikkelen naar kleinschalige, waardevolle natuur voor mens en dier.”

Biodiversiteit

De natuurontwikkeling werpt zijn vruchten af: op Schoorsveld leven nu insecten die er vijf jaar geleden niet waren. En de aanwezigheid van insecten zegt veel over de biodiversiteit van een natuurgebied. Hoe groter de variatie in dieren, planten en micro-organismen, hoe groter de kans dat er ‘nieuwe’ soorten kunnen leven in een gebied, aldus John. “We zien hier dieren en planten die je niet vaak meer tegenkomt in Nederland. Zoals de rugstreeppad, grote harsbij, boommarter, de hermelijn en de blauwvleugelsprinkhaan. Maar ook klein blaasjeskruid, jeneverbes en verfbrem. De natuur verrast ons hier elke dag.”

Volledig scherm © Natuurbegraafplaats Schoorsveld

Regenboog

“Mijn mooiste natuurmoment op Schoorsveld? De opkomende zon in de winter”, vertelt John. “Of een prachtige regenboog als je staat te schuilen voor de regen. Het is hier prachtig, in elk seizoen en op elk moment van de dag.” Heeft John nog wensen voor de toekomst van Schoorsveld? “Ik hoop de klokjesgentiaan nog te zien, en de wilde orchidee. We blijven continu werken aan natuurbeheer- en ontwikkeling, dus de biodiversiteit zal blijven toenemen.”

Wandel mee

Elke tweede dag van de maand kun je meewandelen over natuurbegraafplaats Schoorsveld. Tijdens de wandeling kom je van alles te weten over de natuurontwikkeling en natuurbegraven op de begraafplaats. Interesse? Meld je dan hier aan.

Natuurbegraafplaats Schoorsveld is tussen zonsopkomst en zonsondergang voor iedereen toegankelijk. Het informatiecentrum is van maandag tot en met zaterdag geopend van 9:00 tot 17:00 uur en op zondag van 11:00 tot 16:00 uur. Kijk voor meer informatie en de gratis brochure op www.schoorsveld.nl.

