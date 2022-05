Nederlandse boeren en telers verduurzamen. Hoe doen zij dit?

Zodra de lente aanbreekt, komt er elke dag groente en fruit van het land van de familie Verkuijlen. Vanaf Pasen zijn er asperges, daarna volgen de aardbeien en hartje zomer worden in de boomgaard volop kersen geplukt. Al meer dan 30 jaar belandt de oogst van de Brabantse tuindersfamilie in de winkels van Albert Heijn. “Zo’n lange relatie zorgt voor rust en vertrouwen”, vertelt Marc Verkuijlen, die samen met zijn broer Jorg het bedrijf heeft overgenomen van hun ouders.



“Bovendien zijn de lijnen heel kort. De mensen van Albert Heijn komen hier regelmatig over de vloer en samen plannen we vooruit. Daardoor kunnen wij op een verantwoorde manier investeren in duurzame technieken en ons bedrijf op een gezonde manier overdragen aan de volgende generatie.”