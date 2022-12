Nederlandse werknemers willen meer uren werken, maar dan moet er wel iets veranderen

Een kortere werkweek is voor steeds meer mensen een aantrekkelijk idee. Maar liefst 68 procent van de respondenten gaf aan dit wel te willen. Om met minder dagen toch het maximaal aantal werkuren te halen, zijn werkdagen van negen uur per dag een optie. 33 procent van de mensen die hier voor open staat, zegt dat dat binnen hun huidige baan te realiseren is, omdat zij sowieso al niet fulltime werken. Een voorwaarde om een vierdaagse werkweek te laten slagen is om de manier van werken aan te passen: processen moeten worden aangepast en efficiënter worden ingericht.”



