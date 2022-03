Nel gaat mee met de tijd: online bankieren is niet eng

ABN AMROTegelijkertijd met de vergrijzing zet ook de verdere digitalisering van de maatschappij door. Dat is niet altijd een geweldige match. Van generatie op generatie is er een hoop veranderd, maar gelukkig helpen we elkaar. Neem nou digitaal bankieren. Nel (76) uit Utrecht weet dankzij dochter Petra (54) hoe dat moet: “Eerst vond ik het allemaal maar eng en vreemd, maar inmiddels ben ik er best handig in.”

ABN AMRO zet zich in voor digitale inclusie van alle generaties

We leven in een tijd van mogelijkheden, maar daarmee ook van veranderingen. Nu steeds meer fysieke bankkantoren sluiten kan met name de oudere generatie best weleens een helpende hand gebruiken. Meer dan een op de tien (13%) zeventigplussers vindt het moeilijk zich digitaal bankieren eigen te maken. Bij meer dan een kwart (28%) lukken weleens dingen niet. Toch gaat het bij de meeste mensen goed, het meekomen met de digitale tijd – mede omdat meer dan de helft hulp krijgt van hun kinderen of kleinkinderen. Het blijkt uit onderzoek onder drie generaties uitgevoerd door onderzoeksbureau DirectResearch in opdracht van ABN AMRO.

De cijfers verbazen Petra niet: “Persoonlijk vind ik digitaal bankieren erg handig, je kunt het gewoon op je gemak thuis doen. Voor de generatie van mijn ouders is het toch wat anders. Mijn moeder is digitaal niet zo vaardig en contact met een medewerker van de bank is voor haar erg belangrijk. Als ze het zelf doet, is ze nog steeds een beetje bang dat er iets niet goed gaat.”

Quote Ik schaamde me omdat ik niet wist hoe online bankieren werkte

Saldo’s zomaar bekijken

Wat ook opvalt in het onderzoek, is de misperceptie tussen de oudere en jongere generaties. Ouderen geven zichzelf een gemiddeld rapportcijfer van 7,3, terwijl kinderen en kleinkinderen de oudere generatie nog geen 5,5 geven. Gelukkig kan het overgrote deel van de zeventigplussers, met wat hulp van hun kinderen of kleinkinderen, goed meekomen. Zo ook Nel: “Mijn dochter heeft mij geholpen met digitaal bankieren nadat mijn echtgenoot ziek werd. Ik schaamde me best een beetje dat ik het nog niet kon. Ze heeft me alles laten zien en ik was verbaasd dat ik al mijn saldo’s zomaar kon bekijken. De eerste keer was erg spannend, maar intussen weet ik hoe het moet. Voor een vriendin was het een stuk lastiger, zij heeft geen kinderen. Gelukkig kreeg ze hulp vanuit de bank en door te oefenen met haar buurvrouw is het toen allemaal toch gelukt.”

De digitale tijd in

Volledig scherm Gudy van der Wal, directeur Financiële zorgcoaches Het netwerk rondom ouderen is van cruciaal belang, maar daarnaast onderneemt ABN AMRO zelf ook veel ter ondersteuning van haar klanten. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen zet de bank zich in voor digitale inclusie en wordt het team van Financiële zorgcoaches steeds verder uitgebreid. Deze coaches worden aangestuurd door Gudy van der Wal, directeur Financiële zorgcoaches: “Als bank willen we dat al onze klanten profiteren van de mogelijkheden en voordelen van deze digitale tijd. We helpen ouderen en kwetsbaren laagdrempelig de overstap naar digitaal bankieren te maken, als het nodig is met kleine stapjes. Onze coaches begeleiden ze telefonisch, via Beeldbankieren of bij hen thuis. Het is dus in elk opzicht maatwerk.’’

Over de Financiële zorgcoach

Komend jaar gaat ABN AMRO het aantal Financiële zorgcoaches fors uitbreiden, tot een team van meer dan honderd. In lijn met onze persoonlijke benadering zet de bank hiermee alles op alles om te zorgen dat bankieren voor iedereen dichtbij blijft.