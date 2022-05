Net als Giovanny operator worden? “Als je van afwisseling houdt, dan is dit je baan”

ShellTechnische werkzoekende opgelet: zou jij bij één van de grootste bedrijven ter wereld in een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en volop doorgroei- en opleidingsmogelijkheden aan de slag willen gaan? En heb jij ook nog eens een mbo-opleiding in de richting van Proces Operator of Allround Operationeel Technicus niveau 3 of 4 (bijna) afgerond? Dan is een baan als operator wat voor jou.

Shell is namelijk op zoek naar gedreven proces operators. In deze functie zorg je ervoor dat de productie draaiende wordt gehouden: je controleert de processen en stelt deze waar nodig bij. Wie kan er nu beter vertellen wat deze baan inhoudt dan iemand die het werk zelf doet? Daarom gaan we in gesprek met Giovanny Almeida, operator bij Shell.

Uitdagend werk

“Ik werk nu 2,5 jaar als operator bij Shell. Mijn neef werkte hier al en ik ben er tijdens mijn opleiding - Allround Operationeel Technicus niveau 4 - stage gaan lopen. Dit beviel heel goed en daarom werk ik er nu nog steeds.” Op de vraag wat een operator allemaal doet, antwoordt Giovanny: “Om het simpel te houden, zeg ik altijd dat je de ogen en oren van de fabriek bent. We hebben allerlei apparaten, pompen, compressoren en die moeten het naar behoren doen. Ik let erop dat alles goed verloopt. Je moet je koppie erbij houden en je focus op het proces hebben. Je bent oplossingsgericht bezig en als er iets niet werkt, moet je doorgaan met zoeken totdat je de oplossing van het probleem gevonden hebt. Dat houdt het werk uitdagend.”

Benieuwd hoe je dag eruit ziet? Bekijk de video:

[INSERT VIDEO]

Goede werksfeer

Wat vind je het leukste aan je baan? “Als we bijvoorbeeld een storing hebben of iets dat niet goed loopt en ik kan dat verhelpen, dan denk ik: dat heb ik maar mooi even opgelost. Dat geeft me een goed gevoel, vooral als ik ook nog complimenten krijg van collega’s. Dan ga je echt met veel meer plezier naar je werk.” Diezelfde collega’s dragen bij aan een prettige werksfeer en dat hij nog iedere dag nieuwe dingen leert. “Hoe langer je dit werk doet, des te betere oplossingen je weet te bedenken. Wat dat betreft leer ik ook veel van mijn oudere collega’s. Wij kunnen onderling goed met elkaar opschieten. Toevallig zijn we gisteren nog met een groepje een drankje gaan doen in het centrum van Rotterdam.”

Veel vrije tijd

Waarom zou je anderen deze functie aanbevelen? “Als je van afwisseling houdt, dan is dit je baan. Dat was voor mij ook een reden om hier aan de slag te gaan. Je werkt zowel binnen als buiten en er gebeurt altijd wel wat. De vrije tijd die het werken in een 2-2-2 rooster met zich meebrengt vind ik ook een pluspunt. We werken altijd twee ochtenden, twee middagen en twee nachten. Daarna zijn we drie dagen vrij. Als je een ochtenddienst hebt, ben je de rest van de dag vrij. De derde dag werk je in de middag, dus dan kun je uitslapen. Met deze werktijden sta je nooit in de file, dat is ook fijn. Tot slot zijn er bij zo’n groot bedrijf als Shell veel interessante doorgroeimogelijkheden. Ik ben trots dat ik voor zo’n mooi groot bedrijf werk.”

Iets voor jou?

Denk je na het lezen van dit artikel: dit zou wel wat voor mij kunnen zijn? Kijk dan snel op de vacature-website van Shell en solliciteer. Wie weet stel je je binnenkort aan Giovanny voor als zijn nieuwe collega.

Op zoek naar een andere functie? Shell is bezig met het bouwen van nieuwe een biobrandstoffenfabriek in Pernis. Dit draagt bij aan de toekomst van duurzame industrie en het levert extra banen op. Interesse? Op de website kan je alle actuele vacatures vinden.