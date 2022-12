Nick en Suzanne bouwden zelf een energieneutraal huis: ‘Het voelt niet als aanpassen’

EnecoSuzanne (35) en Nick (38) wonen in een zelfgebouwd huis in de polder. De woning is volledig energieneutraal, en van alle gemakken voorzien. “Het voelt vrij. Alsof we altijd op vakantie zijn.”

Nick droomde er al jaren van om zelf een huis te bouwen. Ook wilde hij minder energie verbruiken en minder consumeren en zo bijdragen aan een schonere wereld. Met de aanschaf van een kavel in de polder kwam zijn droom voor een groot deel uit.

Geen bouwervaring

Het bouwen van zijn droomhuis bracht verschillende uitdagingen met zich mee. Zo woonde hij anderhalf jaar op de bouwplaats in een stacaravan zonder water. “Bouwervaring had ik niet. Ik ben gewoon stap voor stap gaan bouwen. Wat ik niet wist zocht ik op op internet of vroeg ik aan een bevriende aannemer”, vertelt Nick.

Inmiddels woont hij er samen met zijn vrouw Suzanne en zoon Oscar. Energieneutraal, welteverstaan. Dat wil zeggen dat de gebruikte energie en opgewekte energie in balans zijn. Goed voor de portemonnee en het klimaat.

Geen gasaansluiting en tweedehands materialen

Hun zelfgebouwde huis heeft geen gasaansluiting. 28 zonnepanelen leveren acht maanden per jaar alle stroom en een warmtepompboiler verwarmt het water. Nick deed alles zelf en nam dus ook de isolatie voor zijn rekening. Hij gebruikte hiervoor dikker isolatiemateriaal dan de bouwnorm. Zo is het in de winters lekker warm in huis. Nick: “Ik koos vooral voor gebruikte- en afvalmaterialen bij de bouw. Op mijn werk in de evenementenbranche kon ik vaak materialen meenemen zoals hout dat anders zou worden weggegooid. Dat hout hebben we gebruikt voor de bekisting van de fundering. De keuken en andere delen van het interieur zijn ook bewust tweedehands.”

Lekker leven

Nick leerde zijn vrouw Suzanne kennen toen hij het huis nog moest bouwen. Aanvankelijk had ze haar bedenkingen bij de blubberige kavel. Toch werd ook zij steeds enthousiaster over een duurzamer bestaan. “We hebben maar één aarde. Ik heb van huis uit meegekregen om nauwelijks te stoken. Maar dat was best koud in de oude huizen waarin ik hiervoor woonde. Nu woon ik niet alleen duurzamer, maar ook een stuk comfortabeler. Zelfs zonder de verwarming aan is het in de winter overal lekker warm in huis. Een fijn gevoel.

Groenten en fruit uit de tuin

De plek draagt ook bij aan hun woongeluk. “We hebben een heel weids uitzicht. Dat voelt vrij.We eten plantaardig en onze tuin voorziet ons van groenten en fruit van eigen land. De bodem was compleet versteend en uitgeput, maar begint nu te herstellen. Bijen, vlinders, vogels en egels weten onze tuin te vinden. Daar zijn we trots op.”

Kleine stappen

Voor Suzanne en Nick gaan een duurzamere leefstijl en lekker leven prima samen. Bewuster omgaan met energie is voor hen zelfs een sport. En daar zijn echt niet altijd grote stappen voor nodig. “Neem een kruik mee naar bed of investeer in een infrarooddeken zodat de verwarming lager kan. Trek de stekkers uit apparaten die niet per se op stand-by hoeven te staan zoals de computer. En kies vaker voor het ecoprogramma van de vaatwasmachine of als je de was doet. Ons huis blijft koel in de zomer door zon- en warmtewerende gordijnen en glas. Over een paar jaar zijn de pas geplante bomen groot genoeg om voor schaduw te zorgen.”

Energie besparen

Ook plant het stel hun energiegebruik. De infrarood-vloerverwarming en boilers zijn slim gekoppeld zodat ze alleen aangaan met direct opgewekte energie van de zonnepanelen. Hetzelfde geldt voor de vaatwasser en wasmachine. Daarnaast gaan ze heel bewust om met vervoer. “We hebben een elektrische auto, maar als het kan reis ik met het openbaar vervoer of ik ga op de fiets”, zegt Suzanne. “Het lijkt misschien alsof we ons aanpassen, maar zo voelt het helemáál niet. Wij genieten juist van het comfort dat een duurzamer leven oplevert.”

Ook verduurzamen?

