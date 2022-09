Nieuw: online shoppen voor groene stroom uit de buurt

GroendusDe energiecrisis raakt bedrijven, klein en groot, recht in het hart. Hoog tijd om positieve en innovatieve stappen te zetten. Dat is goed voor de energietransitie en vermindert onze afhankelijkheid van fossiele bronnen.

Duurzaam vergroenen

Onze huidige energiemarkt is ouderwets en hard aan vernieuwing toe, vindt René Raaijmakers, CEO van Groendus. Zijn jonge bedrijf heeft de ambitie om de energiemarkt snel en fundamenteel te veranderen. ‘Wij zetten ons in voor een transparante en écht groene energiemarkt, met eerlijke prijzen die niet aan gasprijzen zijn gekoppeld’, zegt Raaijmakers.

‘Als je jouw bedrijf wilt verduurzamen kun je het heft namelijk in eigen handen nemen. Dat is vaak eenvoudiger en lucratiever dan je denkt.’ Groendus heeft bijna alles in huis om bedrijven te ondersteunen bij verduurzaming. ‘Denk hierbij aan slimme laadpalen en meters, batterijopslag, zonnepanelen en nog veel meer.’

Zelf shoppen

Het gebruik van fossiele brandstoffen is niet meer van deze tijd. En door ongekend hoge energieprijzen hebben bedrijven steeds meer moeite het hoofd boven water te houden. Niet voor niets hamert het kabinet op besparing en verduurzaming als antwoord op de huidige problemen. Maar enkel blijven afwachten hoeveel groene stroom er wordt aangeboden is geen slimme oplossing in deze crisis. ‘Meer autonomie door zelf energie op te wekken en uit te wisselen leidt tot voorspelbare, lagere en stabiele prijzen’, aldus Raaijmakers. ‘Daarmee maak je de weg vrij voor honderd procent duurzame en groene energie.’

Energiemarktplaats: verduurzamen en vooroplopen

Met de door Groendus ontwikkelde Energiemarktplaats maakt Raaijmakers directe en lokale handel in duurzame energie mogelijk. Als deelnemer koop je volledig geautomatiseerd energie in voor jouw bedrijf, afkomstig van duurzame producenten uit de eigen omgeving. Zo ben je verzekerd van écht schone zonne- en windenergie. ‘Als afnemer van ‘groene stroom’ weet je nooit precies wat er uit je stopcontact komt’, zegt Raaijmakers. ‘Wij maken precies inzichtelijk hoe groen je stroomverbruik is en zetten stappen om je gebruik te optimaliseren. Dat is goed voor de planeet én voor je portemonnee.’

Direct samen onderhandelen

De komende vijf jaar wordt het rechtstreeks inkopen van energie van lokale duurzame producenten en het inzetten van flexibiliteit de norm, voorspelt Raaijmakers. ‘Producent en afnemer handelen direct met elkaar zonder tussenkomst van een traditionele energieleverancier. Dat maakt je inkoopprijs stukken aantrekkelijker.’ Met slimme algoritmes matcht de Energiemarktplaats de energiebehoefte van je bedrijf met één of meerdere producenten. Aan Groendus betaal je een maandelijkse fee om op de marktplaats energie in te kopen. ‘Als ondernemer kun je dus shoppen voor de meest voordelige groene stroom.’ Mee doen? Neem een kijkje op Groendus Energiemarktplaats.