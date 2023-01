Nieuw ontdekt schilderij van Fernand Léger voor het eerst te zien in Nederlands museum

Stichting Kröller-Müller MuseumIn Nederland is een internationale kunstprimeur te zien: de ontdekking van een verborgen schilderij van de Franse kubist Fernand Léger. Het werk werd tijdens een recente restauratie aangetroffen op de achterkant van een ander doek van de kunstenaar. Het unieke schilderij is nu voor het eerst voor publiek te bewonderen in het Kröller-Müller Museum in Otterlo.

De ontdekking van een verborgen schilderij

Het schilderij zat verstopt onder een lijmlaag op de achterkant van het schilderij Le quatorze juillet, dat behoort tot de particuliere kunstcollectie van de Triton Collection Foundation. Het nieuw ontdekte werk maakt onderdeel uit van de reeks Fumées sur les toits (Rook boven de daken), waarin Léger het uitzicht vanuit zijn Parijse atelier schilderde. Drie werken van deze reeks zijn nu te zien in de tentoonstelling Fernand Léger en de daken van Parijs.

De daken van Parijs

Fernand Léger schildert de reeks in de jaren nadat hij in 1911 een atelier in het centrum van Parijs betrekt. Het uitzicht over de Parijse daken met zijn schoorstenen en rookpluimen, inspireert hem om te experimenten met vorm en kleur. Het is een belangrijke stap naar zijn kubistische werken waarmee hij later wereldberoemd wordt, zoals La partie de cartes en Nus dans la forêt die behoren tot de vaste collectie van het Kröller-Müller Museum.

Fernand Léger in de Kröller-Müllercollectie

Volledig scherm © Stichting Kröller-Müller Museum Oprichter van het museum, Helene Kröller-Müller, had veel bewondering voor Fernand Léger. In 1922 bezoekt zij zijn atelier in de Parijse kunstenaarswijk Montparnasse, waar zijn werk grote indruk op haar maakt. Ze ziet gelijkenissen met het door haar geliefde werk van Bart van der Leck, die ze net als Vincent van Gogh beschouwt als een grote vernieuwer van de schilderkunst.

Fernand Léger en de kubisten van Parijs

De tentoonstelling Fernand Léger en de daken van Parijs is dé kans om een sleutelmoment in het oeuvre van de beroemde kubist te ontdekken. Aan de hand van zijn schilderijen en tekeningen wordt de ontwikkeling die hij doormaakte weergeven. Daarnaast is er in de tentoonstelling aandacht voor een bredere context en is er werk te zien van andere kubisten als Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris en Robert Delaunay.

Digitale kunstwerken in Analoog aan Léger

Tegelijk met de tentoonstelling, die wordt gemaakt in samenwerking met de Triton Collection Foundation, is de presentatie Analoog aan Léger te zien. Hierin reflecteren kunstenaars Jan Robert Leegte en Harm van den Dorpel beiden met een digitaal kunstwerk op het nieuw ontdekte werk van Léger.

Nieuwsgierig naar het verborgen schilderij? De Légertentoonstelling met het nieuwe werk als middelpunt is nog tot en met 2 april 2023 te zien. Meer weten over het leven en de werken van Léger en zijn kubistische tijdgenoten? Laat je in de voorjaarsvakantie meenemen naar de daken van Parijs tijdens een instaprondleiding.