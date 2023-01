Nieuw ontdekt schilderij van Fernand Léger voor het eerst te zien in Nederlands museum

De ontdekking van een verborgen schilderij

De daken van Parijs

Fernand Léger schildert de reeks in de jaren nadat hij in 1911 een atelier in het centrum van Parijs betrekt. Het uitzicht over de Parijse daken met zijn schoorstenen en rookpluimen, inspireert hem om te experimenten met vorm en kleur. Het is een belangrijke stap naar zijn kubistische werken waarmee hij later wereldberoemd wordt, zoals La partie de cartes en Nus dans la forêt die behoren tot de vaste collectie van het Kröller-Müller Museum.