Nieuw theaterseizoen van start: Amersfoorts theater zet aan tot denken

Stichting Theater De Lieve VrouwMet het nieuwe theaterseizoen voor de deur is een leuk uitje snel gepland. Voor ontspanning met het nodige breinvoer vind je in het hart van historisch Amersfoort een theater waar je niet omheen kunt. Het kwalitatief hoogstaande programma is niet alleen vermakelijk, maar zet ook aan tot denken.

Of je nu houdt van arthouse films, toneel, dans, muziek, cabaret of festivals: bij De Lieve Vrouw is ontspanning met diepgang letterlijk een kunst. In de kleine, knusse (theater)zalen krijgen zowel gevestigde namen als opkomende talenten het podium dat ze verdienen. Met hun creatieve blik op belangrijke maatschappelijke thema’s van nu brengen zij rake verhalen die zorgen voor een glimlach, inspiratie of inzicht.

Ode aan het lichaam

“Sinds een paar jaar werken we vanuit drie kernthema’s, namelijk klimaatverandering, diversiteit en inclusie, en democratie, vrijheid en mensenrechten”, vertelt Ingrid Melman, die het nieuwe theaterprogramma van De Lieve Vrouw samenstelde. “Een kwart van ons culturele aanbod heeft hier een relatie mee. Zo brengen we de dansperformance This is not a dance van actrice en theatermaker Nastaran Razawi Khorasani. Nastaran staat in contact met choreografen en dansers in Iran, waar een dansverbod geldt. Haar voorstelling is een ode aan het lichaam dat wil bewegen.”

Veel nieuwe makers

Volgens Ingrid Melman is De Lieve Vrouw een voorloper op cultureel gebied. “Als je naar het aanbod van De Lieve Vrouw kijkt, zie je veel nieuwe makers op het gebied van dans, toneel, muziektheater en meer. Een hoop voorstellingen zijn echt heel goed, maar nog vrij onbekend.”

Zelf kijkt Melman erg uit naar de voorstelling Motherland van de Amersfoortse actrice en theatermaker Jip Smit. “Met deze voorstelling heeft Smit een heel nieuw genre gecreëerd”, zegt de programmeur. “Het is een fantasieverhaal vol humor, maar het schuurt tegelijkertijd tegen de actualiteit met thema’s als de man-vrouwverhouding en gender. En Jip speelt waanzinnig goed. Voor haar rol in Motherland is ze genomineerd voor de Theo d’Or, een belangrijke theaterprijs.”

Pilot

Voor een aantal voorstellingen werkt De lieve Vrouw samen met Flint, een ander theater in Amersfoort. “We brengen een gezamenlijk aanbod. Zo promoten we voorstellingen van Flint die ook interessant zijn voor ons eigen publiek en vice versa. Daarnaast is er nu een pilot waarbij we samen een programma hebben samengesteld voor het ICOONtheater in Vathorst.”

Premièrefilms

Volledig scherm Naast het toneel- en theateraanbod heeft De Lieve Vrouw ook een aansprekend filmprogramma. Wekelijks gaan er bij het theater nieuwe films in première. Afgelopen zomer is bovendien de Grachtzaal vernieuwd. Zo heeft de grootste filmzaal nieuwe, ruimere stoelen gekregen en is het zicht op het doek sterk verbeterd.



“Na het grote succes van de film Oppenheimer kijken we nu uit naar Jeanne du Barry, waarin Johnny Depp als de Franse koning zijn comeback maakt”, vertelt filmprogrammeur Wilko Schuringa. “Ook kijken we uit naar de verfilming van de gelijknamige graphic novel Toen we van de Duitsers verloren van Guido van Driel. De film speelt zich af in de zomer van 1974, de avond waarop Nederland in de WK-finale voetbal van Duitsland verloor en Catootje vermist raakt.”

Plan je uitje

De Lieve Vrouw brengt naast (muziek)theater, arthouse films, dans, cabaret, familievoorstellingen en nog veel meer ook wekelijkse specials. Hier zijn vaak de film- of theatermakers zelf bij aanwezig. Plan hier alvast jouw uitjes voor het komende theaterseizoen.