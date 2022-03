Nieuwe schoolgebouw Globe College draagt bij aan ontwikkeling van leerlingen

Rector Frank Corneth van het Globe College loopt vol trots door het nieuwe schoolgebouw. Iedereen is nog hard aan het werk. “De leerlingen komen straks terecht in een modern gebouw waar ruimte, technologie, licht en ontmoeting een grote rol gaan spelen.” Ook aan veiligheid is gedacht bij dit nieuwe pand. De “oude” locatie op de Grebbeberglaan, is voor onze leerlingen niet geschikt bevonden door een commissie. “Dit was voor ons één van de redenen om naar een andere locatie op zoek te gaan,” zegt Frank.