‘Nog elke dag blij dat ik de gezondheid van mijn ogen heb laten checken!’

Weet jij hoe gezond jouw ogen zijn?

Hoewel we vaak jaarlijks naar de tandarts gaan voor een gebitscheck, weten de meesten niet hoe het met de gezondheid van hun ogen is gesteld. “Gek toch? Het is één van je belangrijkste zintuigen”, aldus Farah Amara (25), optometrist bij Specsavers. “Zo vertelt een ooggezondheidsonderzoek heel veel over de conditie van je ogen. Een wezenlijk verschil met een sterktemeting door de opticien. Als optometrist beoordeel je de gezondheid van de ogen. Tijdens het onderzoek maken we foto’s van het netvlies, meten we de oogdruk en hoornvliesdikte en doen we verschillende metingen. Zeker na je 40e, wanneer de kans op bepaalde oogziektes toeneemt, is het goed om dat eens te doen.”

Bijna blind

Toen Chris vlekken voor z’n linkeroog zag, dacht hij in eerste instantie aan migraine. Toch werd het na het innemen van medicijnen hiertegen niet minder; eerder juist erger. Chris: “Ik stond er verder niet echt bij stil. Maar toen ik een tijdje daarna een Specsavers-mail kreeg voor een routine-oogmeting - ik heb inmiddels een leesbril - werd er ook een ooggezondheidsonderzoek aangeboden. ‘Waarom ook niet?’ dacht ik. Tot op de dag van vandaag ben ik zo blij dat ik dit gedaan heb. Ik had wel blind kunnen zijn!”

Elke maand een ooginjectie

In de winkel worden foto’s gemaakt van het netvlies en enkele metingen gedaan die op afstand door een optometrist worden beoordeeld. “Toen de optometrist mij over de uitslag belde, hoorde ik dat er bloeduitstortingen in mijn oog zaten. Via de huisarts kreeg ik met spoed een verwijzing naar de oogarts. Die constateerde dat het om een trombose-oog ging. Goed te behandelen, alleen krijg ik daarvoor wel maandelijks een injectie in mijn oog. Inmiddels zijn de vlekken in mijn zicht - de bloeduitstortingen dus - verdwenen. Met alleen een leesbril red ik me prima. Toch had het anders voor me kunnen aflopen. Hoewel je aan de buitenkant niets ziet, kan er dus wel degelijk iets met je ogen aan de hand zijn. Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om ook de gezondheid van je ogen te laten controleren!”

Verschillende oogaandoeningen

Tijdens een ooggezondheidsonderzoek kun je verschillende oogaandoeningen (tijdig) ontdekken. Farah Amara: “Naast een trombose-oog zoals bij Chris, kun je ook oogafwijkingen als staar, droge ogen of een afwijking door diabetes constateren. Maar ook oogziektes zoals glaucoom of maculadegeneratie. Bij glaucoom is iemands oogzenuw beschadigd en wordt het zicht langzaam minder. Maculadegeneratie houdt in dat het scherptepunt achterin het oog achteruitgaat en je centrale zicht minder wordt. Wanneer je eenmaal de vijftig gepasseerd bent, komt dit relatief vaker voor.”

Plan jouw ooggezondheidsonderzoek bij Specsavers

Hoewel je leeftijd (40+) een goede aanleiding is voor een ooggezondheidsonderzoek, zijn er wel degelijk meer signalen om op te letten. Farah Amara: “Zeker wanneer er oogziektes in jouw familie voorkomen, is een ooggezondheidsonderzoek een aanrader. Maar ook bij slechter zicht of als er plotseling iets verandert, is het goed om langs te komen. Tegenwoordig kun je op elke dag van de week, naast de standaard oogmetingen, in al onze winkels terecht voor een ooggezondheidsonderzoek. Door er op tijd bij te zijn, kun je veel ellende voorkomen of beperken.”

