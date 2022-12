Nog meer energie besparen? Energieadviseur geeft originele tips

EssentHet thema energie besparen is actueler dan ooit. Veel huishoudens zijn er mee bezig en de radiatorventilatfolie en tochstrips zijn niet aan te slepen. Er zijn heel wat andere dingen die je vandaag nog kunt doen om energie te besparen. In dit artikel deelt energieadviseur Jorn Bos zijn favoriete tips.

Jorn Bos werkt al een aantal jaar als energieadviseur voor Klimaatroute (onderdeel van Essent) en heeft het de laatste tijd drukker dan ooit. Het valt hem bij huisbezoeken op dat lang niet iedereen een waterbesparende douchekop heeft. “Dat is dan ook meteen mijn eerste tip. Gemiddeld douchen we negen minuten per dag. Een doorsnee huishouden van 2,2 personen kan met een waterbesparende douchekop 200 euro per jaar besparen”, tipt Bos.

De ketel op 60 graden, elektrisch kacheltje: ja of nee?

De energieadviseur krijgt veel vragen over de temperatuur van de ketel, en wanneer elektrisch verwarmen goedkoper is dan het aanzetten van de verwarming. “Het is inderdaad een goed idee om de ketel in huis op zestig graden te zetten. Het water dat dan door de buizen stroomt, is dan twintig graden koeler en hoeft dus minder verwarmd te worden”, zegt Bos.

Toch is dit niet in ieder huis mogelijk. “Een huis moet dan wel goed geïsoleerd zijn om de warmte vast te houden. Dit is een kwestie van gewoon proberen en kijken wat je prettig vindt.” Het plaatsen van radiatorfolie kan helpen, omdat je huis hierdoor eerder warm. Ook als je ketel lager staat.

Het elektrische kacheltje is ideaal als je slechts een ruimte wil verwarmen, bijvoorbeeld de werkkamer. Als je heel je huis elektrisch gaat verwarmen, ben je meer energie en geld kwijt dan met gas.

Bewustwording en inzicht

Bos denkt dat vooral bewustwording een belangrijke eerste stap is als je wil besparen. Inzicht speelt hierbij een belangrijke rol. “Download vooral de energie-app van je energieleverancier. Dit geeft inzicht in je gebruik”, weet Bos. Voorkom ook sluipverbruik en laat apparaten niet op standby staan. Dit kan zeker bij oude apparaten enkele euro’s per jaar schelen. Maak het jezelf makkelijk en gebruik een verlengsnoer met een vaste aan/uit-knop.

Haal ook de oplader van je telefoon uit het stopcontact als deze vol is. Veel mensen laden ‘s nachts hun telefoon op. Dat is zonde, omdat een telefoon geen hele nacht nodig heeft om volledig op te laden.

Een warme inrichting

Ook met je inrichting kun je letterlijk en figuurlijk warmte toevoegen aan je woning. Een vloerkleed geeft niet alleen een boost aan je inrichting, maar zorgt er bovendien voor dat de kou minder snel optrekt vanuit de grond. Ook meubels zorgen voor isolatie. Wist je dat een boekenkast bijvoorbeeld een vorm is van binnenisolatie?

Kijk ook eens kritisch naar de plek van je bank. “Veel mensen zetten hun bank tegen de verwarming. Hierdoor kan de warme lucht zich minder goed verdelen. Zet je bank, als het even kan, ook niet te dicht bij het raam. Dit voelt altijd kouder aan”, vertelt Bos.

Wat is een slimme investering?

Investeren kan een goed idee zijn als je wil besparen. Een energiemeter is een goed begin op het stroomverbruik per apparaat in beeld te krijgen. Zo zie je meteen welk apparaat buiten proportie is bijvoorbeeld als je een koelkast van 25 jaar oud hebt.

In dat geval kun je met een nieuwe koelkast, in vergelijk met dat ‘oude beestje’, wel 130 euro op jaarbasis besparen. Zo heb je een nieuwe binnen 4 tot 6 jaar terugverdient.

Als je een grotere investering wil doen met als doel energie te besparen, zijn zonnepanelen altijd nog de beste keus. “Die verdienen zich gemiddeld binnen vijf tot zeven jaar terug. Zo snel een investering terugverdienen, doe je bijna met niks anders”, besluit Bos.

Energieleverancier Essent wil mensen helpen om energie te besparen. Op de pagina meer over vandaag kun je terecht met al je vragen en vind je nog meer praktische tips.