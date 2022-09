Nomineer jouw favoriete amateurscheids voor de KNVB Award

We kunnen nou eenmaal niet allemaal Bas Nijhuis zijn. Maar ook minder bekende scheidsrechters maken het verschil. Elk weekend staan er 30.000 amateurscheidsrechters op het veld en in de zaal. Door weer en wind zorgen zij ervoor dat de regels worden toegepast en dat er eerlijk gespeeld wordt. De rol van scheids is onmisbaar en draagt bij aan het spelplezier. Zou jij de scheidsrechter van de plaatselijke voetbalvereniging graag eens in het zonnetje zetten? Dat kan nu met de Scheidsrechter van het Jaar Awards.

Er wordt in twee categorieën een award uitgereikt, namelijk:

• De KNVB Official Award

• De KNVB Verenigingscheidsrechter Award

Meld jouw favoriete scheids aan voor een award

De verkiezing start op 4 oktober met de aanmeldfase, waarbij je jouw favoriete amateurscheidsrechter of jezelf kan aanmelden (als scheids mag je ook op jezelf stemmen). Aanmelden kan tot 26 oktober 2022. Vanaf 17 oktober tot en met 23 november 2022 kan iedereen via www.scheidsrechtervanhetjaar.nl stemmen op zijn of haar favoriete scheidsrechter. Je mag maximaal 1 keer per categorie een stem uitbrengen. Let op dat je eerst je stem afmaakt en bevestigt, voordat je een nieuwe stem uitbrengt in de andere categorie.

Uit elke provincie van Nederland wordt uiteindelijk een scheidsrechter geselecteerd met de meeste stemmen. Uiteindelijk blijven er per categorie een groep van 12 genomineerden over (1 per provincie). Deze 12 worden beoordeeld door de vakjury waaruit een landelijke winnaar wordt gekozen.

Even voorstellen: de vakjury

De vakjury bestaat uit 3 mensen die de slagen van de zweep goed kennen. Sjoerd Mossou is een Nederlands voetbaljournalist, columnist en schrijver. Mossou is sinds 2004 verbonden aan het Algemeen Dagblad en is geregeld te gast in sportgerelateerde radio- en televisieprogramma’s.

Franca Overtoom is in 2012 begonnen als scheidsrechter bij de KNVB. Nadat zij in 2017 de keuze heeft gemaakt zich te richten op de rol van assistent-scheidsrechter, debuteerde zij in 2018 in de Eerste divisie. Franca Overtoom is de eerste vrouwelijke official ooit op het hoogste niveau van betaald voetbal in Nederland.

Bas Nijhuis is internationaal scheidsrechter betaald voetbal. In 2005 floot hij zijn eerste wedstrijd in het betaalde voetbal. Al snel werd hij één van de topscheidsrechters van Nederland. In 2011 debuteerde Nijhuis in de Champions League bij Olympiakos - Borussia Dortmund en floot later een grote reeks topwedstrijden, waaronder een groot aantal (kwalificatie-)interlands.