Ode aan een veteraan: 'Mijn vader laat zijn sporen na door zijn inzet voor de vrede'

Het leger in tijdens de Tweede Wereldoorlog

Karel Zwart is zeventien als hij in 1943 een oproep krijgt om te gaan werken voor de Duitse arbeidsdienst. Hij besluit te vluchten en weet tot drie keer toe maar net uit handen van de Duitsers te blijven. Uiteindelijk komt hij in Zeeland terecht en meldt hij zich, na de bevrijding van Middelburg in november 1944, vrijwillig aan bij het leger om de rest van Nederland te helpen bevrijden.