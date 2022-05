Oh la la! Hotel chic is dé woontrend voor luxe en comfort in huis

“In je eigen huis een hotelgevoel creëren: dat is hotel chic”, zegt Katalin Oord, stylist bij Löwik Wonen & Slapen. “Denk daarbij aan strakke meubels, een groot bed, marmer, aardetinten en goudkleurige accessoires. Alles in de kamer straalt rust en comfort uit, precies zoals je dat in een hotelkamer ervaart.” De meubels zijn groot en mogen gezien mogen worden, vertelt Katalin. “Zoals een strakke hoekbank met geweldig zitcomfort. De Fairview hoekbank van Baenks is daar een goed voorbeeld van.” Ook een ronde loungestoel met een hoge leuning, uitgevoerd in een luxe stof, is een prachtige eye catcher voor de kamer. “Neem de Peregrin Lounge van Passe Partout: die is verkrijgbaar in verschillende formaten en mooi te combineren met andere meubels.”