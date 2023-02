Om stappen te maken voor de toekomst moet je weten wat er in de sector speelt

Fascinatie voor robotica

Innoveren per sector

Het belangrijkste van een lectoraat is grondig praktijkonderzoek doen, legt Cock uit. “Dat betekent dat je goed moet kijken naar je omgeving: welke vraagstukken spelen er in de verschillende sectoren?” Vooral in de zorg en agrofood, de sector waarbij alles draait om voedsel, staan mensen te springen om technische oplossingen. “Hier is een groot tekort aan arbeidskrachten. Dat kunnen we oplossen door bijvoorbeeld repeterend werk uit te laten voeren door robotica. Samen met de studenten zetten we in op toepassingen en innovatie.”