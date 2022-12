Omdat je niet alleen staat in je verdriet

Je kind verliezen is een ondenkbaar groot verdriet dat helaas bij veel ouders overkomt. Op Wereldlichtjesdag komen ouders over de hele wereld bij elkaar om hun overleden kind te herdenken. Op de tweede zondag in de maand december, steekt iedereen precies om 19.00 uur een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor gedurende 24 uur een cirkel van licht. Dit steunt de ouders met het besef dat zij niet alleen zijn met hun verdriet. Dit jaar organiseert De Laatste Eer op zondag 11 december Wereldlichtjesdag op begraafplaats Iepenhof.

Onvoldragen zwangerschap

Voelen dat je niet alleen staat in je verdriet geeft troost. Dat ondervonden ook Norma en Jasper van Deurzen uit Delft. Meer dan 10 jaar geleden verloren zij hun zoontjes Junior en Benjamin, in beide gevallen na een onvoldragen zwangerschap van 23 weken en 4 dagen. Zij merkten dat mensen vaak niet goed weten hoe ze moeten reageren op zo’n verlies. Norma: “Dan zeiden ze bijvoorbeeld: ‘Dan probeer je het toch gewoon nog een keer’. Goed bedoeld waarschijnlijk, maar ik vond dat zo kwetsend. Alsof mijn onvoldragen kindje er niet mocht zijn. Terwijl je vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent, al zoveel houdt van je kind.” Jasper: Op het moment dat je kind overlijdt, valt je toekomstbeeld in duigen. Je zult geen ouders worden, terwijl je daar zo naar verlangt.”

Volledig scherm © Uitvaartverzorging 'De Laatste Eer'

Het moet een plekje krijgen

Norma: “Tijdens ons verwerkingsproces ontdekten we dat meerdere mensen in onze naaste omgeving hetzelfde hadden meegemaakt. Maar er was nooit over gesproken. Soms was het al lang geleden. Vroeger mochten de ouders het kindje vaak niet eens zien. Het werd snel weggehaald, er was geen afscheid en het kindje kreeg geen naam. Terwijl dat zo belangrijk is voor het verwerkingsproces. Om verder te kunnen, moet het een plekje krijgen.”

Erkenning van hun bestaan

Jasper: “Daarom zijn we ook zo blij met de initiatieven van De Laatste Eer om ouders daarbij te ondersteunen. Op begraafplaats Iepenhof is een Troosttuin ingericht met een prachtig monument met kleurrijke vlinders. Elke vlinder is uniek en staat symbool voor een overleden kind. Daarnaast heeft De Laatste Eer Wereldlichtjesdag omarmt. Op zondag 11 december is er een gezamenlijke herdenking waarbij iedereen van harte welkom is. Door je overleden kind te herdenken, erken je zijn bestaan.”

Volledig scherm © Uitvaartverzorging 'De Laatste Eer'

Programma 11 december

Vanaf 17.30 uur is een ontvangst met soep en broodjes. Rond 18.30 uur volgt een gezamenlijke herdenking waarbij enkele woorden van troost worden gesproken en Jasper van Deurzen een gedicht zal voordragen. Om 19.00 uur wordt er gezamenlijk een herdenkingskaars aangestoken. Na afloop is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan ervaringen uit te wisselen. Professionals van De Laatste Eer zullen ook aanwezig zijn op deze avond.

Aanmelden voor de herdenking in Delft kan via de website.