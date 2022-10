Onderwijs biedt niet alleen kansen, maar ook veiligheid bij geweldsconflicten

Noodonderwijs

Wereldwijd konden voor de coronapandemie al 127 miljoen kinderen niet naar school door een noodsituatie. Een enorm probleem, want onderwijs is veel meer dan leren rekenen, lezen en schrijven: het biedt kinderen veiligheid, bijvoorbeeld in situaties waar geweldsconflicten zijn.

Ook voor de 12-jarige Ahmed uit Jemen. Door geweld vluchtte hij zes jaar geleden samen met zijn familie naar de Al-Hamzi school, een gebouw dat grotendeels verwoest is door een bomaanslag, maar nog steeds wordt gebruikt. Dankzij noodonderwijs van UNICEF krijgen Ahmed en zijn medeleerlingen nu buiten het schoolgebouw les in tenten die dienen als noodscholen. “Na de bomaanslag waren we een maand dicht”, vertelt de directeur van de school. “Dat had een grote impact op de kinderen.”

Ieder kind verdient een veilige plek om te leren. Help jij mee?

Veilige plek

Ahmeds vader zegt dat zijn zoon heel ambitieus is, ook al heeft hun vlucht grote psychische sporen bij hem achtergelaten en was Ahmed bang dat zijn school opnieuw gebombardeerd zou worden. Juist in dit soort situaties is het essentieel voor kinderen om naar school te gaan – niet alleen omdat het een veilige plek is om te leren en spelen, maar ook een hulpmiddel om trauma en stress te verwerken. Daarnaast spelen leraren een cruciale rol in het signaleren van problemen thuis, zoals misbruik of fysiek geweld.

Onderwijs heeft eveneens invloed op de veiligheid van kinderen in de toekomst. Dankzij onderwijs krijgen kinderen voorlichting over de gevaren van oorlogsgeweld, waardoor ze leren omgaan met bijvoorbeeld landmijnen en granaten. Scholing biedt kinderen ook meer toekomstperspectief. De kans dat geschoolde kinderen zich aansluiten bij criminele of gewapende groepen is kleiner. Bovendien ontwikkelen kinderen door onderwijs vaardigheden om hun land en leven in de toekomst weer op te bouwen.

Droom

School heeft ervoor gezorgd dat Ahmed zich wat veiliger voelt in een noodsituatie. Samen met zijn ouders en broertje probeert hij zijn leven voorzichtig weer op te pakken. “Ik houd met heel mijn hart van school en van leren”, zegt Ahmed. “Het is mijn droom om naar de universiteit te gaan. Ik wil graag piloot worden.”

Een streepje voor

Kinderen die onderwijs genieten, hebben een streepje voor op kinderen die niet die mogelijkheid krijgen. Onderwijs is meer dan leren, vindt UNICEF. Onderwijs biedt veiligheid, bevordert de gezondheid, creëert gelijke kansen tussen jongens en meisjes en pakt armoede aan – zaken die ieder kind verdient.

Gun jij ieder kind een streepje voor? Steun UNICEF en help direct een kind aan een goede toekomst.