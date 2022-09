Onderwijs creëert gelijke kansen, maar toch is 1 op de 4 meisjes ongeschoold

UNICEFHet effect van onderwijs reikt veel verder dan alleen maar leren lezen en schrijven. Het is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind, in de breedste zin van het woord. Toch gaan te veel kinderen, vooral meisjes niet naar school.

Desastreuze gevolgen

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch is 1 op de 4 meisjes ongeschoold, terwijl dit bij jongens 1 op de 10 is. Armoede, de verantwoordelijkheid voor het huishouden, op jonge leeftijd zwanger raken: allemaal oorzaken van het feit dat wereldwijd 129 miljoen meisjes niet naar school gaan. Dat moet anders, vindt UNICEF. Ieder kind - jongen of meisje - moet zijn of haar dromen kunnen najagen. En elk jaar dat een meisje niet naar school gaat, is de kans zes keer zo groot dat ze op minderjarige leeftijd trouwt.

Onder andere door armoede zien wanhopige ouders soms geen andere mogelijkheid dan hun dochter uit te huwelijken. Zo’n kindhuwelijk kan desastreuze gevolgen hebben: kindbruiden lopen sneller het risico om mishandeld en misbruikt te worden. Ook worden ze tijdens hun huwelijk in veel gevallen jong zwanger, wat medische problemen en levensgevaarlijke situaties kan opleveren.

Laat een kind leerling zijn. Geen bruid. Help nu.

De kans om kind te zijn

Habiba (16) uit Kameroen heeft dit aan den lijve ondervonden. Op 14-jarige leeftijd moest ze trouwen met een man die haar slecht behandelde. Op haar 15e raakte ze in verwachting van een tweeling, waarvan een van de twee kindjes kort na de geboorte overleed. Na de bevalling zette Habiba’s man haar het huis uit, waardoor ze genoodzaakt werd terug te keren naar haar moeder. Ze wil voorkomen dat andere meisjes hetzelfde lot wacht en gaat langs de deuren van haar gemeenschap om haar hartverscheurende verhaal te vertellen. Jonge meisjes mogen niet worden uitgehuwelijkt, ook al lijkt de situatie uitzichtloos en is er thuis geen geld. Meisjes hebben net zo veel recht op onderwijs als jongens.

“Er mag geen onderscheid meer gemaakt worden”, zegt een dappere en strijdbare Habiba. “Een meisje hoort niet thuis te blijven om voor het huishouden te zorgen, terwijl haar man de deur uitgaat om te werken.” Habiba wil dat haar dochtertje Anne-Marthe later naar school gaat en goed onderwijs krijgt. Zodat zij wel de kans krijgt om kind te zijn en een toekomst op te bouwen.

Groot succes

De oplossing is onderwijs voor iedereen. Zo krijgen alle kinderen gelijke kansen. UNICEF zet zich hier met hart en ziel voor in, onder andere door te zorgen voor scholen dichtbij huis, zodat ze ook voor meisjes veilig te bereiken zijn. Het leven van Naomi (15) uit Oeganda is volledig veranderd door de Girls Education Club die UNICEF heeft opgericht. Ondanks dat ze zes maanden zwanger is, gaat ze dagelijks naar school en wordt ze medisch begeleid tijdens haar zwangerschap.

Door dit programma komt Naomi stukken dichter bij haar droom: verpleegster worden. De school is een groot succes. De leerlingen krijgen niet alleen les in de schoolvakken, maar leren ook voor zichzelf opkomen en een eigen inkomen te genereren. En met resultaat: niet één leerling van alle 68 scholen is ongewenst zwanger geworden of uitgehuwelijkt.

Een streepje voor

Kinderen die onderwijs genieten, hebben een streepje voor op kinderen die niet die mogelijkheid krijgen. Onderwijs is meer dan leren, vindt UNICEF. Onderwijs biedt veiligheid, bevordert de gezondheid, creëert gelijke kansen tussen jongens en meisjes en pakt armoede aan – zaken die ieder kind verdient.

Gun jij ieder kind een streepje voor? Steun UNICEF en help direct een kind aan een betere toekomst.