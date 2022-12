Onderzoek naar extra oeververbinding in en rondom Boskoop

Beter bereikbaar GouweOm de bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de Gouwe te verbeteren, wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een nieuwe brug. De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe doen onderzoek op drie locaties in of vlakbij Boskoop. Voor elke locatie is een schetsontwerp gemaakt waar bewoners, bedrijven en belangengroepen op kunnen reageren. De oeververbinding dient immers zo goed mogelijk te verbinden, dus ook jouw mening telt.

Brugvarianten

Voor het bouwen van een brug moet er met veel dingen rekening worden gehouden. Daarom worden er meerdere locaties onder de loep genomen. De eerste locatie voor een brug of aquaduct is aan de noordkant van Boskoop, vlakbij de Toegangseweg. De Burgemeester Smitweg wordt dan doorgetrokken naar de N207. Verder gaat de route vooral over bestaande wegen. De tweede locatie is ook aan de noordkant, vlakbij de Halve Raak. Deze variant is vooral een nieuwe oost-westroute tussen de Loeteweg en de Burgemeester Smitweg. Dan de laatste locatie, deze bevindt zich aan de zuidkant van Boskoop. Vanaf de Gouwe gaat de weg over de Snijdelwijklaan naar de toekomstige Verlengde Bentwoudlaan.

Variant Zuid niet kansrijk

De bestuurders in Beter Bereikbaar Gouwe vinden de zuidelijke variant niet kansrijk vanwege de doorsnijding van een grote woonwijk. Dit brengt te veel risico’s met zich mee. Om deze reden hebben zij aangegeven dat de zuidelijke variant niet verder wordt onderzocht en niet uitgewerkt wordt in een voorlopig ontwerp. Het schetsontwerp wordt wel afgerond door het draagvlak voor alle varianten op te halen.

Geen definitief besluit

Er is nog geen definitief besluit genomen over de verschillende varianten. Ook niet of de verbinding er überhaupt komt. Dat is aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten. Voor de aanleg van een oeververbinding is op dit moment nog onvoldoende geld beschikbaar.

Deel jouw mening

Bewoners, bedrijven en belangengroepen krijgen tot 1 januari 2023 de kans om de schetsontwerpen te bekijken en erop te reageren. Dat kan tijdens de inloopbijeenkomsten op 8 en 13 december in Boskoop. Daarnaast kan je online reageren. Via de website is ook een presentatie beschikbaar die is toegelicht op 24 november tijdens een online bijeenkomst. Deze bijeenkomst is opgenomen en terug te kijken via de website.

Wat gebeurt er daarna?

Jouw reactie op de schetsontwerpen wordt betrokken bij de voorlopige ontwerpen. Uitzondering hierop is de zuidelijke variant die niet verder wordt onderzocht. De voorlopige ontwerpen worden in 2023 openbaar. Dan zijn er ook weer bijeenkomsten en reactiemogelijkheden voor betrokkenen. Daarna nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over alle mogelijkheden.

Wil jij de schetsen bekijken of erop reageren? Kijk voor meer informatie op de website.

