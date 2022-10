Onmisbaar: de ambachtelijke bakker hoort op de hoek van de straat

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Niet weg te denken

Naast de praatjes die in de bakkerswinkel uitgewisseld worden, is Kisteman ook op een ander vlak sociaal actief. Het overgebleven brood van de dag wordt bij hem opgehaald door de Soepbus van het Leger des Heils die het uitdeelt aan minderbedeelden en daklozen. Kisteman: “De soepbus is dé manier om in contact te blijven met mensen op straat. Ik vind het mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren”. Ook voor een school vervult Kisteman een sociale rol, in december bakt hij bijvoorbeeld altijd pepernoten voor de leerlingen. Maar Kisteman komt ook bij klanten thuis, als zij de winkel niet meer kunnen bezoeken. “Ik vind dat doodnormaal. Service zit in ons bloed en klanten die je wekelijks ziet leer je echt een beetje kennen. Ik ben weleens uitgenodigd door iemand die op sterven lag en nog afscheid wilde nemen van de bakker. Voor sommige mensen ben je een deel van hun leven”.