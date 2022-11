Ontdek de mooiste kampeerplekken met uitzicht op indrukwekkende natuur

VisitDenmarkIn het RTL4 tv-programma ‘Camp to Go’ is kampeerbestemming Denemarken het decor voor onvergetelijke kampeervakanties. Hoe leuk is het om alvast inspiratie op te doen in dit steeds populairder wordende kampeerland. Als iemand de kijker mee kan nemen op een campingtour, dan is het Mr. Camping en presentator Sander Janson wel.

Elk gebied heeft zijn eigen charme

Sander kan niet kiezen. “Elk gebied heeft zijn eigen charme.” Zijn tip: “Als je voor het eerst naar Denemarken gaat, maak een rondreis en sla steden en dorpen niet over. Je komt er leuke brouwerijen tegen, er is veel creativiteit en er zijn kleine eigentijdse snuisterijenwinkels. De mensen zijn overal met overgave aan het werk en trots op hun land. Je hoeft mij niet meer te overtuigen, het is een te gek land. Nederlanders en Denen hebben wel een klik”, meent Sander. “Denen zijn open, vriendelijk en altijd in voor een praatje en gewend aan rust, in leven en werk. De drukte ontbreekt hier en dat merk je op de weg”.

Op vakantie naar kampeerbestemming Denemarken

Denemarken staat synoniem voor ruimte, de overweldigende rust en de natuur die elke keer weer verrast. De drie door ‘Camp to Go’ bezochte regio’s – Waddenzee, Zuid-Jutland en Aarhus regio – liggen allemaal in het schiereiland Jutland en voldoen ruimschoots aan deze beschrijving. “Elke regio heeft iets speciaals, vindt Sander. “Zo sta je aan de kust en kun je kitesurfen en zó kijk je uit op de mooiste meren van het Merenhoogland, of Søhøjlandet op zijn Deens, vanaf een van Denemarkens hoogste ‘bergen’”.

Volledig scherm Maak een boottocht door het merengebied in de Aarhus regio en beklim erna de Himmelbjerget voor een onvergetelijk mooi uitzicht. © Per Bille

Camping paradijs

In totaal bezocht ‘Camp to Go’ vier campings in Denemarken. Twee ervan vind je in de Aarhus regio. De Terrassen Camping is een charmante camping in Silkeborg, schitterend gelegen tegen een heuvel. Sander heeft goede herinneringen aan deze plek: “Terrassen Camping heeft ontzettend gastvrije eigenaren. De Deense eigenaresse trouwde met een Engelsman en hun zoon verzorgt de animatie. Het terrein is groot en heeft veel ruimte om te relaxen en spelen. Zoals de naam al verraadt, liggen de kampeerplekken trapsgewijs de heuvel op. Iedereen heeft zijn eigen uitzicht. Daar wordt je heel blij van.” Bezoek met de kinderen de antieke raderboot Hjejlen – die nog op gestookte kolen vaart – en ontdek vanuit Silkeborg de meren.

Ontdek de campings en de Aarhus regio.

Volledig scherm Camp to Go presentator Sander Janson is alvast enthousiast over de Sandskær Strandcamping: “Mooi gelegen, aan het water!” © Mette Rodenhuis-Carlsen

In dezelfde regio vind je ook Blushøj Camping in Ebeltoft. Hier kijk je uit over zee, het Kattegat. “Dat is supervet. Dit is een mooie camping met een authentiek gevoel, gelegen boven op een klif”, zegt Sander. Je loopt vanaf de camping zo het strand op en vanaf veel staanplekken heb je uitzicht op zee. Met wat geluk spot je bruinvissen spelend in het water.

Ook Sandskaer Strandcamping in Sønderjylland in het zuiden van Jutland is een echte aanrader. Deze camping heeft een mooie plek, gelegen aan het water, naast het bos op een heuvel. “Dit vond ik absoluut een hele mooie plek. Wat ik leuk vond, is dat er ook best wat Nederlanders waren. Op de vlucht voor de hittegolf afgelopen zomer. Al was het in Denemarken ook aardig warm”, zegt Sander. Verkoeling zoeken aan de waterkant en krabbetjes vangen met een hengel; dit zorgt voor groot vermaak.

Ontdek hier Sønderjylland

Volledig scherm Ontdek het waanzinnige Waddenzeegebied vanuit de charmante oudste stad van heel Scandinavië, Ribe. © Kim Wyon

Ribe, het oudste stadje van Scandinavië, is een populaire toegangspoort tot het Deense Waddenzeegebied. Hier ligt Ribe Camping. Sander: “Super leuk voor de kinderen. Je vindt hier ingegraven springkussens. Ook de dierenweide is erg gezellig, met paarden, geiten en schapen. Bijzonder is ook de kampeerplek die met de zon meebeweegt.” Op een half uurtje lopen vind je het centrum van Ribe. Ontmoet er de nachtwacht en luister naar zijn verhalen over de Egyptische piraten, heksen, brand, walvisjagers en de Dom uit 1150.

Het Deense Waddenzeegebied

Laat je voor je kampeervakantie in Denemarken inspireren door het derde seizoen van ‘Camp to Go’. Tot en met 26 november is er een nieuwe aflevering te zien om 17:00 uur op RTL4.

