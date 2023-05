Ontdek de Vakantiegeld Deals bij HelloTV en krijg tot 20 procent korting op Sonos Speakers

Ben je op zoek naar een upgrade van je tv-geluid? Ga dan voor een van de populaire soundbars Sonos Arc, Beam Gen2 of Ray in combinatie met de Sub. Liever in de tuin, het park of bij het zwembad genieten van je favoriete muziek? Dat doe je met de draagbare speakers Sonos Move of Roam, ook deze speakers doen mee aan de Vakantiegeld actie.