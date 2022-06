Ontdek de wereldberoemde Slag om Arnhem in het Airborne Museum

De Slag om Arnhem

In de zomervan 1944 was alleen het zuiden van Nederland bevrijd. Om de rest van Nederland te kunnen bevrijden werd door de Britse Generaal Montgomery de operatie Market Garden opgezet. Tijdens het eerste onderdeel van deze operatie, Market, werden meer dan 35.000 luchtlandingstroepen bij belangrijke bruggen tussen Eindhoven en Arnhem gedropt om deze bezet te houden. Het tweede onderdeel, Garden, was een codewoord voor het Britse grondleger. Zij zouden zich over de grond vanuit België naar Arnhem verplaatsen om de luchtlandingstroepen te helpen. Daarna zouden de troepen samen gemakkelijk vanuit Arnhem naar de rest van Nederland en Duitsland kunnen trekken.

De Rijnbrug bij Arnhem was één van de bruggen die bezet moest worden. Deze brug lag diep in vijandelijk terrein. De bedoeling was dat meer dan 10.000Britse en Poolse luchtlandingstroepen de Rijnbrug bezet hielden totdat het grondleger zou arriveren. Op 17 september 1944 stegen de eerste vliegtuigen met luchtlandingstroepen op. De Duitse troepen werden verrast door de aanval en de eerste dag kregen de Britten weinig weerstand. Helaas verliep de strijd vanaf de twee dag niet zoals gehoopt. Hevige gevechten en tekorten aan eten, medische voorraden en munitie dienden zich al snel aan.

Aan de hand van bijzondere objecten, dagboeken en persoonlijke verhalenvan mensen die de strijd van dichtbij meemaakten, wordt de geschiedenis van deze felle strijd verteld. Ontdek de verhalen van Britse soldaten, Duitse officieren en Nederlandse burgers en kinderen. Reserveer nu je bezoek!

Airborne Experience

In de ondergrondse Airborne Experience komt de geschiedenis tot leven! Je treedt in de voetsporen van een Britse parachutist.

Na de vlucht met de glider kom je aan op de landingsterreinen en sta je opeens tussen de felle gevechten in de Arnhemse straten van 1944. Het geluid van een verscheurende oorlog omringt je en de angst van onderduikers is indringen. De Duitse tegenstand blijkt te sterk en de route brengt je naar Oosterbeek. De situatie rondom Hotel Hartenstein, het hoofdkwartier, wordt steeds nijpender..

De Airborne Experience is een intense ervaring geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf acht jaar.

Kinderen & activiteiten

Er is veel te beleven in het Airborne Museum! Soldaat Tommy Atkins neemt kinderen tot twaalf jaar mee op Missie Hartenstein –een audiotour met speurtocht. Tommy nodigt kinderen uit om aan de hand van objecten en verhalen puzzels op te lossen en opdrachten uit te voeren. Ook organiseert het museum iedere laatste zondag van de maand ‘De Verhalenstoel’. Een ooggetuige van toen vertelt je hier hoe het was om als kind de Tweede Wereldoorlog mee te maken. Deze lezing is gratis voor museumbezoekers en geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.

Trek je er graag op uit? Onze gidsen nemen je mee! Wandel in de voetsporen van de geallieerden tijdens een twee uur durende perimeterwandeling- nu een idyllische wandelroute, maar tijdens de Slag om een Arnhem een zwaarbevochten verdedigingslinie.

Op de Airborne Begraafplaats liggen meer dan 1750 geallieerde militairen begraven. Tijdens de rondleiding vertelt de gids de persoonlijke en ingrijpende verhalen van de veelal jonge militairen. Wie waren zij?

Kijk voor het complete programma op de website of neem contact op met boekingen@airbornemuseum.nl.