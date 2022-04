Ontdek het vernieuwde Monuta Uitvaartcentrum met het thema ‘de Leidse Meesters’

MonutaUitvaartcentrum Leiden organiseert op zaterdag 14 mei van 10.30 tot 15.00 uur een open dag in het vernieuwde uitvaartcentrum. Geïnteresseerden zijn van harte welkom aan de Gitstraat 1 in Leiden.

’t Leidse Huys heeft een metamorfose ondergaan en heet vanaf nu Uitvaartcentrum Leiden. Van der Luit gaat onderdeel worden van ditzelfde uitvaartcentrum. Naast de naamsverandering, is ook het pand zelf flink gerestyled. Vanaf half maart vinden de eerste uitvaarten plaats in het nieuwe pand. Op 14 mei opent het pand de deuren voor het publiek.

“Na een half jaar verbouwen kunnen we ons totaal gerenoveerde pand eindelijk aan de bewoners van Leiden laten zien”, vertelt Ruud Heijnekamp, uitvaartverzorger. “Alles is aangepakt en de locatie is nu een ultramodern centrum. Onze vernieuwde aula beschikt over geluidsapparatuur waarmee beeldopnames kunnen worden gemaakt en een uitvaart live te streamen is. Ook is een aanbouw geplaatst.”

“Dit maakt dat we nu zes familiekamers tot onze beschikking hebben, waar de familie 24/7 toegang tot heeft. In deze luxe en grote ruimtes kunnen families in kleine kring samenkomen om op hun eigen tempo afscheid te nemen van hun dierbare. De familiekamers hebben als thema de Leidse Meesters. In de oude afscheidskamers hangen mooie schilderijen en de muren van de nieuwe afscheidskamers zijn kamerbreed behangen met prachtige schilderwerken. Dit geeft een schitterend resultaat!”

“Families kunnen elkaar ontmoeten in de gezamenlijke pantry, waar ze aan een grote tafel kunnen koffiedrinken. Met dit alles laten we zien dat iedereen in Leiden, maar ook de inwoners van de randgemeenten Wassenaar, Oegstgeest en Voorschoten, bij ons aan de Gitstraat terecht kan voor een complete uitvaart. Wij verzorgen het afscheid van een complete dienst die kan worden gestreamd tot en met een uitgebreide condoleance waar tijd geen issue is. Nabestaanden zullen bij ons ervaren dat bij het afscheid nemen alles draait om hun dierbare.”

Open over afscheid

“We merken dat er veel vragen zijn over onze dienstverlening. Ook zijn mensen vaak nieuwsgierig naar ons uitvaartcentrum. Wat is er mogelijk? En hoe gaat het precies als een dierbare komt te overlijden?”, vertelt uitvaartverzorger Ruud Heijnekamp.

"Met deze open dag geven we belangstellenden een kijkje achter de schermen en vertellen we meer over de mogelijkheden rondom een afscheid." Rob van der Kraam, uitvaartverzorger, geeft rondleidingen: "Ons team van zeven uitvaarverzorgers staat tijdens de open dag klaar voor de bezoekers. Alle ruimtes mogen worden bekeken, zoals de afscheidskamers en verzorgingsruimte. Samen met mijn collega's laat ik zien wat komt kijken bij afscheid nemen, maar ook wat allemaal mogelijk is. Wensen mogen bespreekbaar worden gemaakt, want open zijn over afscheid nemen helpt nabestaanden bij het verwerken van het verdriet."

Programma 14 mei

Op 14 mei ben je tussen 10.30 en 15.00 uur van harte welkom in het uitvaartcentrum aan de Gitstraat 1 in Leiden. Tijdens de open dag worden twee lezingen gegeven. ‘Gaan zoals je bent’ richt zich op de mogelijkheden in de hedendaagse uitvaart. Daarnaast gaat de lezing ‘Een levenseinde zonder zorgen’ van Partiar in op wat er allemaal kan worden geregeld rondom het levenseinde.

Ook is het mogelijk om vrijblijvend jouw uitvaartwensen te bespreken en vast te leggen op papier, samen met de uitvaartverzorger. Daarnaast bieden wij jou de gelegenheid jouw uitvaartpolis te laten checken op waarde en/of inhoud. Neem jouw eigen Monuta uitvaartpolissen mee!

Voor deze dag geldt een vrije inloop.

Meer informatie

Je kan alles lezen over de open dag en het programma door hier te klikken.