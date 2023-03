Ontdek het wilde westen van Denemarken: zon, zee en (mei)vakantie

Visit DenmarkAan de Deense westkust is alles in beweging. Bijvoorbeeld het water van de fjorden en de golven van de Noordzee. Dit zorgt er mede voor dat er veel te beleven valt met het hele gezin. Denemarken leent zich uitstekend voor een vakantie. Wie goed kijkt, ontdekt dat hier de wonderen in een klein hoekje zitten.

Uit de hoogte

Een goed punt om de omgeving te kijken, is vanuit de hoogte. De witte vuurtoren Lungvig Fyr is daar uitermate geschikt voor. Beklim de 228 treden van de wenteltrap. Wanneer je boven bent, zet je dan schrap voor de wind als je door de kleine deur naar buten stapt. Je ziet gelijk het overweldigende uitzicht over het beschermde heide- en duinlandschap, het Ringkøbing, Fjord en de Noordzee. Als je graag een uitdaging aan gaat, kun je vervolgens 38 meter naar beneden abseilen.

Vort naar het fjord

Vanaf het Lyngvig Fyr zie je het al, het Ringkøbing Fjord. Vogels houden van het ondiepe water. Daarom is dit een geschikte plek voor vissers. Maak een boottochtje met het gezin of ga een stukje fietsen langs Hvide Sande. Dit is een smalle strook land met links van je de Noordzee met witte stranden, en rechts het fjord.

Het pad voert verder door duinen, langs heide en bosbessensstruiken. In het voorjaar waait de geur van duinrozen je tegemoet. Verder naar het noorden snij je een stuk fjord af door over de Bagges Dæmning te fietsen; een verbindingsdam over het fjord. Vergeet niet te stoppen voor een fotomomentje.

Volledig scherm In Blåbjerg Plantage ligt met maar liefst 64 meter de hoogste duin van het land, wat perfecte omstandigheden schept voor mountainbikers. © Thomas Høyrup Christensen

Even sportief

Met je gezin in beweging zijn in de Deense natuur is een fijne bezigheid. Er zijn genoeg fietspaden om de omgeving te ontdekken. Zoek je meer uitdaging? Dan kun je met de gravelbike of mountainbike op pad.

Voor deze laatste categorie zijn er technische tracks bij Blåbjerg, Bordrup Klitplantage of Søndre Plantage. Voor gravelbikers zijn er gemarkeerde paden door het duinlandschap langs de Noordzee. Met af en toe een zwemstop heb je als sportieve fietser een topdag.

Spelen voor alle leeftijden

Vlakbij het Ringkøbing Fjord is er een WOW PARK. Dit is een natuurattractiepark in het loofbos voor kinderen van alle leeftijden. Je kunt er rennen tussen de boomtoppen of met een zachte plof op de bosbodem landen na een afdaling van de wilde glijbanen. Bijzonder leuk: de ondergrondse grotten of het grote boslabyrint.

Geschikte plek voor vogelliefhebbers

Reis verder naar Filsø in het zuiden, naar het prachtige natuurgebied bij Henne. Hier vind je een botanisch wonder. Voorheen was dit het een na grootste meer van Denemarken die was drooggelegd. Inmiddels is dit weer in ere hersteld en is het een echte bezienswaardigheid.

Het meer maakt deel uit van het Noordzee Natuurpark en heeft een zeer rijke fauna. Je kunt in elk geval ganzen, eenden, steltlopers, zee- en visarenden zien tijdens je wandeling. Deze wandeling loopt ook over het ellips steigerwandelpad. Hier kun je vogels van dichtbij bewonderen.

Volledig scherm Tirpitz is een belevenis voor het hele gezin. Het Deense architectenbureau BIG heeft het spectaculaire decor gecreëerd voor een attractie verscholen onder het zand. © Tirpitz (2017) - Bjarke Ingels Group (BIG). © Thomas Høyrup Christensen

Recent verleden

Net buiten Blåvand staat een architectonisch gebouw dat opgaat in het beschermde duinlandschap, genaamd Tirpitz. Je leert er spelenderwijs over indrukwekkende onderwerpen, zoals De Tweede Wereld Oorlog. Ook zijn er tentoonstellingen te zien over het leven aan de westkust van Jutland door de eeuwen heen, en over barnsteen. Dit wordt ook wel het goud van de zee genoemd.

Leuk weetje: het museum is verbonden met het oorspronkelijke Tirpitz-fort, dat nooit werd voltooid. Dit levert genoeg interessante verhalen op.

