Ontdek natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide tijdens de Week van Wandeling

Opgewekt komt een medewerker me bij aankomst al tegemoet lopen en groet me vriendelijk. We gaan meteen op pad. We volgen al pratend het bospad tot we uitkomen bij een groot open veld waar de witte bloesem van de meidoorns meteen in het oog springt. Een moment van stilte wordt uiteindelijk doorbroken door de hoge, klagende roep van een buizerd. “Ik beleef deze momenten als een cadeau in het leven. Even genieten hoe mooi de natuur kan zijn,” zegt de medewerker. Landgoed Mookerheide is voor iedereen in de omgeving een begrip. Het landgoed met het jachtslot is onderdeel van het grotere gebied Mookerheide en kent een bijzondere historie. “De natuur is hier altijd in beweging geweest. Als je goed kijkt zie je dat het landschap een glooiing kent. Op Landgoed Mookerheide en in het omringende gebied vind je flinke hoogteverschillen. Deze verschillen zijn ontstaan in de ijstijd, waar eeuwenlange stromingen van smeltwater de brede groeves in dit landschap creëerden.”