Ontdek natuurbegraafplaats Maashorst tijdens de Week van Wandeling

De wereld ontwaakt. Door de toppen van de bomen vervangen de eerste zonnestralen het ochtendgloren om vervolgens weer te vervagen in de dauw. De lente is losgebarsten op natuurbegraafplaats Maashorst. Aan de bomen hangt jong blad in frisse kleuren groen en in het veld vliegen vlinders en bijen van bloem tot bloem.

Samen met een medewerker, Noortje Beljaars, maakt Karin Venhovens een wandeling over halfverharde paden. Wandelaars passeren, fietsers maken veelvuldig gebruik van de rustplek aan de oprijlaan. Aan de overkant ligt het ven waar de bastaardkikkers luidruchtig roepen. Buiten deze natuurlijke geluiden heerst er een serene stilte. ‘’Ik voel rust in mijn hoofd, gedachten komen vrij’’. Tussen zonsopkomst en zonsondergang is iedereen welkom in het oergebied van Brabant waar natuurbegraafplaats Maashorst onderdeel van uitmaakt.

In het hart van het oergebied

Noortje komt Karin bij aankomst al tegemoet lopen en groet haar vriendelijk. Ze gaan meteen op pad. Al pratend volgen ze het pad langs de Veldleeuwerik, Franse dreef en de Bosuil tot ze uitkomen bij een groot open heideveld midden in het bos. Natuurbegraafplaats Maashorst kent een tastbare geschiedenis met zichtbare sporen van vroegere natuur. Daar waar vroeger de Maas stroomde, waar lang geleden jagers hun voedsel haalden en waar boeren een thuis maakten en de monden van gezinnen voedden. In het hart van het oergebied, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant, ligt natuurbegraafplaats Maashorst.

Houten gedenkteken

Ze vervolgen onze weg over één van de kronkelende bospaden het natuurgebied in. De omringende natuur doet bijna vergeten dat je op een natuurbegraafplaats bent. “Wandelaars hebben vaak niet door dat ze op de natuurbegraafplaats zijn. Je ziet hier geen grafstenen, de natuur staat voorop.”, vertelt Noortje. Veel mensen die hier een plek reserveren, doen dat bij leven en in volle gezondheid. Ze kiezen voor een plek op Maashorst omdat ze na hun dood op willen gaan in de natuur of omdat ze anderen niet willen belasten met de zorg om hun graf. “Grafrechten hoeven niet verlengd te worden, een plek op de natuurbegraafplaats is voor eeuwig. Nabestaanden hoeven niet voor een natuurgraf te zorgen, dat doet de natuur zelf. Het geeft mensen rust om het goed geregeld te hebben.”