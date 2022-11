Ontdek wat Cuvo Uitvaartverzorging voor jou kan betekenen

Anita verteld dat van iedere uitvaart iets bijzonders wordt gemaakt. “Het is maatwerk. Wat we nu meer zien is een intiem afscheid. Een plechtigheid met een kleiner gezelschap, maar waarbij wel het leven wordt gevierd.” Nadege: “Veel mensen zeggen: ‘Ik wil geen poespas.’ Prima, maar al pratende vinden we vaak toch een manier om een persoonlijk tintje toe te voegen. Door de muziekkeuze of door te kiezen voor een Bossche Bol in plaats van een traditioneel plakje cake.”



