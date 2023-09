Ontdek wat de Domstad allemaal te bieden heeft

Stichting Utrecht MarketingUtrecht heeft echt alles: eeuwenoude grachten, bruisende horeca, interessante musea, bijzondere winkeltjes en historische gebouwen. Dankzij het relatief kleine centrum is de sfeervolle binnenstad goed te voet of met de fiets te ontdekken. De ideale bestemming dus voor een weekendje weg. En met de trein ben je er zo.

Vanuit Utrecht Centraal loop je zo de historische binnenstad in, waar vrijwel alles op loopafstand is. Wil je ook de omgeving daaromheen verkennen, dan kun je op veel plekken in deze fietsvriendelijke stad een fiets huren. Een bezoek aan de beroemde Domtoren, de hoogste kerktoren van Nederland, is natuurlijk een absolute aanrader, maar de volgende zeven highlights zijn ook meer dan de moeite waard.

Tip 1: bijzondere hotels

Een leuk hotel boeken is niet voor niets tip nummer 1, want aan een dag heb je niet genoeg in Utrecht. Boek een moderne luxe kamer of overnacht in een van de vele bijzondere hotels, bijvoorbeeld in een werfkelder, een 17e-eeuws stadspaleis of een monumentale kerk. Bekijk hier de leukste hotels van Utrecht.

Tip 2: naar het museum

In de binnenstad van Utrecht vind je maar liefst 10 musea op loopafstand van elkaar. Van Nijntje museum tot Museum Catherijneconvent en van Centraal Museum tot Nederlands Volksbuurtmuseum; er is voor iedereen iets interessants. En op 6 september is het vernieuwde Universiteitsmuseum Utrecht geopend, een interactief museum over wetenschappelijk onderzoek voor jong en oud.

Tip 3: culinair genieten

Van cultuur snuiven krijg je trek. Gelukkig zijn er in Utrecht heel veel leuke plekken om even te ontspannen en te genieten van iets lekkers. Door de hele stad vind je knusse en culinaire restaurants uit alle windstreken. Bijvoorbeeld deze 6 Franse restaurants, waar je je even helemaal in Frankrijk waant.

Tip 4: uitgebreid shoppen

Ook voor een dagje winkelen heeft Utrecht veel te bieden. Leuke markten, zoals de lapjes- en de bloemenmarkt op zaterdag, kleine bijzondere speciaalzaken en boetiekjes, en natuurlijk het moderne winkelcentrum Hoog Catharijne met meer dan 100 grote en kleine winkels, dat dit jaar alweer 50 jaar bestaat. In de Winkel van Utrecht op het Domplein kan je terecht voor typisch Utrechtse gifts voor het thuisfront, en ook voor toeristische informatie.

Tip 5: een avondje theater

Het enorme aanbod van (film)theaters, van klein en intiem naar groots en meeslepend, biedt voor ieder wat wils. In de bekende zalen als de Stadsschouwburg, TivoliVredenburg en het Beatrix Theater is altijd een breed scala aan prachtige voorstellingen, van dans en cabaret tot theater en muziek te zien en te horen, maar ook minder bekende theaters bieden verrassende programma’s. Van 22 tot 29 september is het Nederlands Film Festival en kun je op diverse locaties in de stad genieten van de nieuwste documentaires en speelfilms.

Tip 6: fietsen

In Utrecht werd ooit het eerste fietspad van Nederland aangelegd en nog steeds is de stad de beste fietsstad ter wereld. Vanuit de stad fiets je ook zo de natuur in, naar de Utrechtse Heuvelrug bijvoorbeeld of door het groene buitengebied naar het grootste kasteel van Nederland: Kasteel de Haar. In de stad zijn meerdere plekken waar je een fiets kunt huren en er zijn diverse fietsvriendelijke hotels te vinden. Kijk hier voor meer informatie over fietsen in Utrecht.

Tip 7: varen

Vanaf het water kun je Utrecht vanuit een ander perspectief verkennen. Vaar met je eigen bootje, huur een sloep of boek een plaatsje op een georganiseerde boottocht die langs de mooiste geveltjes, de groene singels, de kenmerkende werven en werfkelders, de middeleeuwse wasplaatsen en natuurlijk de Domtoren voert. Zo biedt rederij Schuttevaer gezellige boottochten over het unieke grachtenstelsel van de middeleeuwse stad.