Ontdek wat je leuk vindt en waar je goed in bent

De nieuwe slogan van de school voor havo, atheneum en gymnasiumin Schiedam geeft het antwoord: Zeker weten, Spieringshoek. Hier wordt de eerste twee jaar met de zogeheten dakpanklassen gewerkt, dus gemengde klassen met zowel toekomstige havisten als atheneum-en gymnasiumleerlingen. Pas aan het eind van het tweede jaar wordt de keuze gemaakt, zo kan jouw kind rustig wennen op de nieuwe school en is er ruimschoots de tijd om te ontdekken welk niveau het beste past.

Talenten en interesses

Daarnaast zet de school zich actief in om talenten en interesses van de leerlingen te ontwikkelen. Kinderen die graag bezig zijn met onderzoeken en ontwerpen voelen zich hier als een vis in het water. In de technasiumklas mag je vier uur per week aan de slag in de technasium werkruimte om aan projecten te werken voor echte bedrijven. En ja, dat zou zomaar Feijenoord kunnen zijn, want dit jaar mochten de Technasiumleerlingen een gezonde snack ontwikkelen in opdracht van Feijenoord.

Sportklas

Volledig scherm © Scholengemeenschap Spieringshoek Kinderen die graag sportief bezig zijn krijgen in de sportklas extra veel te maken met verschillende sporten. Zo mogen ze gaan watersporten, wandklimmen en mountainbiken. Bovendien leren ze management toepassen op sportgebied. Dat houdt in dat ze aan de slag gaan met het bedenken, plannen en uitvoeren van sportactiviteiten.

Spaans en Theater

Het eerste jaar krijgt iedereen op Spieringshoek Spaans. Altijd handig, zo’n wereldtaal. De brugklassers mogen ook een half jaar snuffelen aan het vak Theater. Hier leren ze zichzelf presenteren en wordt hun fantasie geprikkeld. Na de eerste klas kunnen ze kiezen of ze door willen gaan met deze vakken.

Plezier maken

Natuurlijk ga je naar school om te leren. Spieringshoek belooft dat elke leerling een diploma haalt. Maar er wordt niet alleen hard gewerkt, er wordt ook plezier gemaakt. Op school wordt er gelachen en er worden leuke reizen gemaakt. In de brugklassen nog dichtbij huis en later steeds een beetje verder weg, zodat ze leren hoe ze zichzelf staande kunnen houden in een andere omgeving en een andere cultuur.

Volledig scherm © Scholengemeenschap Spieringshoek

Nieuwsgierig geworden?

Op maandag 23 of dinsdag 24 januari is het hele gezin van harte welkom op de informatieavond. Die avond volgen kinderen een leuke les terwijl ouders meer informatie over de school en het voortgezet onderwijs krijgen.De avond start om 19.30 uur en is rond 21.00 uur afgelopen.

Op donderdag 2 februari houdt Spieringshoek open huis en kunnen jullie van 16.00 tot 20.00 uur binnenlopen. Op woensdag 8 februari is er van 14.30 tot 16.30 uur een meeloopmiddag voor de kinderen. Je kunt jouw kind hiervoor aanmelden via de website. Zeker even doen, want voor de andere leerlingen van de school is dit een normale lesdag en daardoor is dit het ideale moment om de sfeer te proeven.