Ontmoet levensechte dino’s bij Jurassic Encounter

De dino’s in het park zijn voorzien van informatiepanelen met interessante feitjes over elke soort, zodat een bezoek aan Jurassic Encounter zowel educatief als spannend is. Bezoekers worden ook uitgenodigd in de bioscoop waar toffe documentaires worden getoond over de tijd waarin de dinosauriërs op aarde ronddwaalden. Daarnaast kunnen dinofans deelnemen aan een spannende virtual reality ervaring: ga een gevecht aan tegen een ‘echte’ dinosauriër of neem plaats voor een ritje in de virtuele dino-achtbaan! Langs de route zijn verfrissende drankjes en lekkere versnaperingen verkrijgbaar, zoals traditionele Spaanse churros, broodjes steak, hamburgers, crêpes & wafels, noedels en andere pop-up hapjes. Om een bezoek aan Jurassic Encounter nooit meer te vergeten, is er leuke merchandise te koop om als herinnering mee naar huis te nemen.