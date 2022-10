Ontwerp een ideale keuken in 4 stappen

Bruynzeel KeukensGa je dit najaar verhuizen of verbouwen? En ben je van plan om ook met de keuken grondig aan de slag te gaan? Dan is dit het ideale moment om een keuken samen te stellen die helemaal past bij jouw leefsituatie en woonwensen. Met deze 4 tips zorg jij dat je geen belangrijke stappen mist.

Stap 1: Maak een lijstje van jouw wensen

Hoe ziet de ruimte waarin de keuken komt eruit? Wat zijn de afmetingen en welke keukenopstelling past hierbij? Bepaal ook hoeveel opbergruimte (lades en kasten) de keuken nodig heeft en welke apparaten (kookplaat, oven, afzuigkap, vaatwasser, koelkast, vriezer) je nodig hebt. Ook handig: bedenk van tevoren of de keuken vooral een plek is om te koken of dat je hier ook wilt werken, eten en leven.

Stel vooraf een lijst op met voorwaarden waar jouw ideale keuken aan moet voldoen. En niet onbelangrijk: kijk alvast naar het beschikbare budget en probeer daar niet overheen te gaan. Zo sluit het keukenontwerp straks het best aan bij jouw wensen.

Volledig scherm © Bruynzeel Keukens

Stap 2: Kies een stijl

Voor het aanschaffen van een keuken is het belangrijk om vast te stellen wat jouw favoriete woonstijl is. Welk interieur spreekt je aan en welke niet? Op basis van jouw favoriet kun je op zoek naar keukentrends. Bij Bruynzeel Keukens vind je een uitgebreide collectie aan keukens. Laat je inspireren door landelijke, moderne, design of industriële keukens.

Ook kleuren en materialen spelen hierbij een belangrijke rol. Ga je voor een gekleurde, witte of zwarte keuken? Of kies je liever een van de trendkleuren op dit moment, zoals korenbloemblauw, terrabruin, zandsteenbeige of strogeel?

Bepaal daarnaast ook welke materialen je voorkeur hebben. Zo is er marmer, hout of bijvoorbeeld een metaallook van goud of koper. De mogelijkheden zijn eindeloos. Door stijlen, kleuren en materialen te combineren maak je een unieke keuken.

Volledig scherm © Bruynzeel Keukens

Stap 3: Welke apparaten horen thuis in de keuken

Een keuken zit bomvol met apparatuur. Bij stap één is al vastgesteld welke apparaten er nodig zijn in een keuken. Maar ook daarin valt nog veel te kiezen. Door vooraf wensen op te stellen, kun je je gericht laten adviseren en wordt de keuze een stuk eenvoudiger. Vergeet ook niet om te kijken naar slimme keukenapparatuur. Zo behoud je met een stoomoven meer smaak en blijven voedingsstoffen, vitamines en mineralen beter behouden.

Of kies bijvoorbeeld voor een vriezer met een NoFrost-functie. Hiermee voorkom je ijsvorming en hoef je de vrieskast nooit meer te ontdooien. Dat bespaart tijd en energiekosten.

Volledig scherm © Bruynzeel Keukens

Stap 4: Laten inspireren in de winkel of online

Klaar om inspiratie op te doen? Met de Moodboard Maker van Bruynzeel Keukens zet je alle keukenwensen eenvoudig op een rij. Of stel direct de ideale keuken samen met de online keukenplanner. Liever fysiek oriënteren en inspiratie opdoen? Vraag dan het inspiratieboek per post aan of bezoek een van de Bruynzeel-winkels in de buurt voor deskundig advies, een keukenontwerp op maat en een scherpe offerte.